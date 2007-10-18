Corte Suprema pide que investiguen al ex fiscal Luis Camilo Osorio

La Corte Suprema de Justicia le pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue al ex fiscal general de la Nación y actual embajador de Colombia en México, Luis Camilo Osorio, porque se abstuvo de investigar al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, procesado por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Los magistrados de la Sala Penal de la Corte consideraron que el ex fiscal Luis Camilo Osorio pudo haber incurrido en prevaricato, al haber dictado una resolución inhibitoria en la investigación contra Salvador Arana, sindicado del asesinato del ex alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo "Tito" Díaz, y de haber conformado grupos paramilitares en el departamento de Sucre.Salvador Arana fue gobernador de Sucre entre los años 2000 y 2003, y luego se desempeñó como embajador de Colombia en Chile, durante el primer mandato del presidente Alvaro Uribe.La investigación que pidió la Corte Suprema se desprende del proceso que se adelanta contra el representante a la Cámara Eric Morris Taboada, quien fue llamado a juicio por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo.Ex fiscal Osorio tiene 43 denuncias en Comisión de AcusaciónEl ex fiscal general de la Nación Luis camilo Osorio, actual embajador de Colombia en México, tiene 43 procesos en su contra, tanto penales como disciplinarios, en el único organismo competente para investigarlo: la comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Osorio es el segundo funcionario más investigado en dicha comisión, después del presidente Alvaro Uribe Vélez, quien es objeto de 54 investigaciones de diferente tipo.El ex fiscal tiene investigaciones por presuntos delitos como prevaricato por acción o por omisión, denegación de justicia, abuso de autoridad y otros. Dos de los procesos que más "se han movido" en los últimos días han sido los del presunto favorecimiento a paramilitares en Norte de Santander y por no declararse impedido en unas investigaciones en el célebre caso de Gilinski y el Banco de Colombia, por los que incluso ha sido indagatoriado.Ososrio ha sido absuelto unas cinco veces por igual número de casos, en los dos últimos años.