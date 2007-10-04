Renunció a su fuero como congresista el senador Mario Uribe Escobar

El congresista de Colombia Democrática, Mario Uribe Escobar , renunció a su curul en el Senado de la República para que el proceso que abrió la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares lo asuma la Fiscalía General de la Nación. La fuente consultada por Caracol Radio, afirmó que Mario Uribe Escobar, quien debe presentar su renuncia oficial ante la Plenaria del senado, ya sin su investidura como parlamentario será investigado por la Fiscalía. La Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria el 26 de septiembre pasado. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte encontraron suficientes evidencias para vincular formalmente al congresista Uribe Escobar, a las investigaciones que se adelantan por los presuntos vínculos entre dirigentes políticos y grupos paramilitares. Según Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", testigo clave de la Corte en el caso de la "parapolítica", y quien está exiliado en Canadá, Mario Uribe se reunió en varias ocasiones con los líderes paramilitares de Sucre con el fin de obtener tierras en ese departamento y en Antioquia. De igual forma, durante su versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, reveló que sostuvo reuniones con el senador Uribe Escobar, quien le habría pedido apoyo electoral para llegar al Congreso de la República.