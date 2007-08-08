Grupos de Autodefensa también se rearman en el departamento de Sucre

El personero del municipio de Sincelejo, Ever Feria Tovar, denunció que desmovilizados de las autodefensas están siendo reclutados por nuevos grupos armados ilegales que les ofrecen sueldos hasta por un millón de pesos.Según el personero, los paramilitares están ya delinquiendo en las montañas pero siguen reclamando los beneficios del programa de reinserción del gobierno nacional.Feria Tovar aseguró que la información que ha recibido indica que la mayoría de los desmovilizados han sido reclutados por grupos ilegales que hacían presencia en el bajo Cauca antioqueño y que se han venido rearmando y ya estarían delinquiendo en esa zona del país.