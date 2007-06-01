Cinco departamentos de la Costa están afectados por el invierno

Los departamentos que reportan las mayores emergencias son Sucre, La Guajira, Córdoba, Bolívar y Atlántico. Una de las situaciones más delicadas se registra en el Departamento de Sucre con 100 mil damnificados en los municipios de Sucre, Guaranda y Majagual,donde el río Cauca inundó hasta el hospital por lo que fueron evacuados los pacientes. Entre tanto en Córdoba se habla de 1.200 familias damnificadas en siete municipios por el desbordamiento del río San Jorge y varias quebradas. Los municipios afectados por el invierno en Córdoba son San Bernardo del Viento, La Apartada, Montelíbano, San Carlos, Canalete, Valencia y Montería. En La Guajira, el invierno cobró una víctima cuando un joven indígena murió al ser alcanzado por un rayo en zona rural de Riohacha, mientras que otros dos menores murieron cuando no pudieron recibir atención médica oportuna porque quedaron atrapados en las zonas inundadas. Las fuertes lluvias dejaron diez comunidades indígenas aisladas en Riohacha y en Maicao 800 familias damnificadas. Por su parte, la Gobernación de Bolívar, mostró su preocupación porque ya son 5 mil 800 las familias damnificadas en el sur del Departamento a raíz de las inundaciones. Las autoridades informaron que asignaron recursos para atender a los damnificados por las lluvias. Finalmente en el Atlántico, 920 familias han resultados afectadas por las precipitaciones, especialmente en Barranquilla y el Municipio de Soledad. Los mayores problemas se han presentado por el desbordamiento de los arroyos y los deslizamientos de tierra en zonas marginadas de la capital del Atlántico y en el barrio El Porvenir de Soledad, que está amenazado por el arroyo El Salao.