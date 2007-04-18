Supervigilancia desmiente denuncias de Gustavo Petro sobre parapolítica en Antioquia

El superintendente de vigilancia y seguridad privada, Felipe Muñoz, desmintió varias de las denuncias del senador Gustavo Petro sobre la presunta relación del presidente Alvaro Uribe con el paramilitarismo cuando se desempeño como gobernador de Antioquia.El superintendente Muñoz precisó que no es cierto que el entonces gobernador Alvaro Uribe haya autorizado la creación de Convivir a personas que luego fueron señaladas como miembros de grupos paramilitares.Dijo que "no es cierto como afirma el senador Petro, que Uribe gobernador haya autorizado la presencia como socio en la convivir "Deyavanc" del paramilitar Julián Bolívar".Según el superintendente, es falso que las Convivir "Horizonte" de Salvatore Mancuso y "Porvenir" de Jose Maria Polo Pérez hayan sido autorizadas por el entonces gobernador Álvaro Uribe. Asegura que la primera fue autorizada en el departamento de Córdoba el 12 de diciembre de 1995 y "Porvenir", del señor Polo fue autorizada en el departamento de Córdoba en 1996.Aclaró que la Convivir "Esperanza Futura" relacionada con el esposo de la señora Enilse López, conocida como ˜La Gata™ no tiene que ver con Antioquia porque esa Convivir fue autorizada el 11 de marzo de 1996 en Sucre y el representante legal que aparece es el señor Álvaro Botero Maya.