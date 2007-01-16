Lista de las 336 víctimas de los delitos confesados por Salvatore Mancuso

Finca las Gardenias , ubicada en la vereda la Rula del municipio de San Pedro de Urabá departamento de Antioquia:Valdemiro Antonio Padilla Ortega, Roberto José Padilla Ortega, Estanislao Padilla Ortega y Alias “El Manco”Vereda El Martillo del Municipio San Antonio del Palmito Sucre: Carlos Arturo Solano Berna , Sergio Manuel Santero Bacilio, Dagoberto Santero Bacilio, y un herido llamado Melesio De La Cruz El Parque Central Del Municipio De Pelaya:Jesús Toscano Minorta En La Vía Que Conduce A Los Municipios De Morroa, Corregimiento De Pichilín, Varsovia, Coloso, San Antonio De Palmito, Tolú :Manuel Vicente Vergara Villalba, Israel Remberto Vergara Puche, Luis Eduardo Salgado Rivera, Emiro Rafael Tovar Rivera, Everto Segundo Tovar Zequea, Jorge Luis Torres Cuello, Federman Rivera Salgado, Ovidio Castillo, José Daniel Rivera, Amnuel Del Jesús Pérez Gómez, German Ulises Ramos Y Jesús Alberto Pérez RodríguezBarrio Los Fundadores – Valledupar :Diosenel Toscano Minorta, Dinael Toscano Minorta, José Del Carmen Toscano Minorta Municipio de Montería Córdoba, Concretamente En Los Barrios Rancho Grande, La Granja Y La Casa Finca “Ten Paciencia”:Álvaro José Taborda Álvarez, Francisco Javier Galarcio Polo Y Claudio Manuel Pérez Álvarez Finca la Bonga, corregimiento de Pajonal del municipio de San Onofre :Mabel Esther Gómez Díaz,, Bleidis Rosa Paternina Falco, José Raúl Martínez Berrio , Miguel Ángel Vásquez Hernández.Bucaramanga: Hilda Rodríguez de Acevedo y Libardo Rodríguez, hermana y cuñado de alias Gabino Valledupar.Hermana de Simon TrinidadEl Barrio Los Fundadores De Valledupar-Cesar :Cenin Saurith Núñez Y Elizabeth Araujo Vega, En Este Hecho Fui Capturado , Rescatado Por Danilo González Y Se Dejó En Su Lugar Al Pájaro Y Puma Vereda de San José de Morrocoy, corregimientos de Buenos Aires, municipio de San Pelayo, depto de Córdoba:Alejandro Antonio Padilla Guerra, Evangelina Ortega, Alejandro Padilla Ortega, Animadat Padilla Díaz, Edilberto Contreras Díaz, Olfady Del Carmen Contreras Padilla. Mapiripán Y Caserío La Cooperativa Departamento Del Meta :Antonio Maria Barrera, Gustavo Caicedo Rodríguez, Hugo Fernando Martínez, Diego Armando Martínez, Álvaro Tovar Muñoz, Jaime Pinzón, Edwin Morales Y Manuel Arévalo. Sinai Blanco, José Roland Valencia.Nota: La CIDH habla de 49 personas muertas y un numero indeterminado de desplazados. Chigorodo:Sofanor Padilla y Vladimiro Padilla San Jacinto- Bolivar :Carlos Quiroz Alcalde De San Jacinto Veredas La Balsitas, Antasales, La Argelia Y Buenavista Jurisdicción Del Municipio De Dabeiba, En El Departamento De Antioquia :Alejandro Higuita.Ricaurte Monroy ,Edilberto Antonio Areiza, Luis Albeiro Avendaño , Oscar Valderrama Cruz, Ananias Guisao, Pedro Montoya, Milton David, Angel Montoya, Florentino Guisao, Luis Alfonso Valderrama. Inspección De Puerto Alvira, O Caño Jabón, Jurisdicción Del Municipio De Mapiripan: Anyi Carolina Ducará,(Menor De Edad) Edwin Estrada González, Alejando Saenz Cubides, Hernán Fabián Cuellar, Carlos Virgilio Bernal, Jorge Baenz, Jorge Alberto Suárez, Pedro José Rico, Eulices Jiménez, Porfirio Carabalí, Asprilla Hinojosa, Oscar Hernando, Nelson Calderón Moreno, Jhon Jairo Méndez, Floriberto Marín García, José Tomas Ladino, Wilson Bernal Ortiz, Y José Ángel Orjuela, Montelibano- Córdoba Corregimiento De San José:José Palencia, Raael Olea, Jairo Asia De La Tribu Zenu . Magangue :Alcalde De San Martin De Loba Henry Tafur Barrios Toloba- Cordoba :Fue dada de baja toda la escolta del Cdte Carlos Castaño, de mi grupo alrededor de 15 hombres, de las FARC bloque José Maria fueron como 40 o 50 bajas. La Gabarra, Corregimiento De Tibú :Alfredo Muralla Hernandez,Jorge Camilo Gonzalez Prada, Rafael Claro , Gerardo Berbasi, Tomas Osorio , Nn Alias Patoco, Pedro Emilio Garcia Bayona, Ciro Alfonso Lazaro Contreras , Ivan Emiro Perez Romero Cúcuta :Pauselino Camargo Candidato A La Alcaldía miembro de ELN. La accion la ejecuto alias Gustavo o Cristián.Cabecera Municipal De Tibú :como:Juan De Dios Mendoza, Atilano Rodríguez Guerrero, Francisco Frankly Perez, Luis Alfredo Guerrero Garcia Y Henry Alonso Soto Suarez., Ender Leonardo Avendaño, Nelson Rodríguez. Marcelino Arias Caicedo, Alvaro Ortega Gualdron Y Luis Alberto Lara PerezVeredas Los Cuervos Y Barrancas De La Gabarra :Jorge Paez Garzon, Edison Alberto Galvan Florez, jose Angel Contreras Rincon , Jose Antonio Padilla, Luis Jesus Contreras TorradoLa Pista De Rio De Oro, En Jurisdicción Del Corregimiento De La Gabarra, Municipio De Tibú (Norte De Santander):Bernabe Sanchez Medina, Exconcejal De La Gabarra Escuela De La Vereda Alto De La Virgen, Vereda Los Mineiros, Filogringo :José Edilberto Gutiérrez Sánchez, Omar Bayena (O Ballena) Barrientos Familia Bayena Municipio El Tarra:Enoc Quintero, Ramon Pacheco Carrascal, Jaime Ortega Salcedo, Dario Rolon Parada, Yamile Rios Y Juan Rios. Municipio De Cordoba Bolivar, Corregimiento De Villa Del Rosario (El Salao), Comprensión Municipal Del Carmen De Bolívar. Operación Del Salao :Margoth Judith Fernández Ochoa, Nestor Anibal Tapia Arias, Victor Rafael Arias Julio, Jose Manuel Tapia Arias, Eliceo Enrique Torres Sierra , duardo Alfonso Torres PerezNeidis Arrieta Martinez, gelio Ramos Olivera,Helena Margarita Arrieta Martinez, Roberto Madrid, Marcos Caro, Justo Pedroza Teheran, Luis Pablo Redondo, Enrique Medina Rico, Alejandro Alvis Madrid, Libardo Trejo Domínguez, Pedr, Torres Montes, Francisca Cabrera De Paternina, Emiro Cohen Torres, Hermides Cohen Torres, Edgar Alfonso Cohen Castillo, Ornedis Cohen Sierra, Marco Caro Torres, Oscar Antonio Latorre, Roberto Madrid, Eduardo Novoa Alvis, Geles Arrieta Martinez, Neivis Arrieta, Deciderio Francisco Lambraño Salcedo, Carlos Eduardo Diaz Ortega, Edith Marin, Cardenas Ponce, Edilberto Sierra MENA, Victor Urueta Castaño , Rosmira Torres Gamarra, Euclides Torres Zabala, Dora Torres Rivero, Nayibi Contreras, Eloy Meneses Olivera Jairo Alvis Garrido, Wilfrido Daniel Barrios Parra Barrios La Unión. Y El Triunfo Municipio De Tibú :Pablo Antonio Yepes Santiago, Jose Hilario Sanatana Sánchez, Jesus Martín Urbina Jaimes, Victor Manuel Peña Remolina, Nelson Carrascal Ascanio, Jose Antonio Laguado Contreras, Fabio Sánchez Babera, Cesar Hernando Contreras, Ovidio Gomez Garcia, Ramon Maria Sánchez Sánchez, Carmen Alfonso Gomez Barbosa, Jose Martín Niño Rodríguez, Freddy Sepúlveda Duran, Manuel Antonio Carrascal Torres Luis Ramon Beleño Guerra, Luis Omar Lopez Parada, Eleodoro Suarez, Hector Julio Casadiego Sanguino, Miguel Quintero Quintero, Evangelista Florez Duran.Montería-Córdoba :Hugo Iguaran, Candidato Rectoría Universidad De Córdoba Entre Montería Y Cerete :Zulema Jattin Y Juancho Lopez.Bogotá:Wilson Borja Gramalote Nte Santander:Oscar Enrique Niño, ( Concejal ) Pedro Pérez.Tierralta Perímetro Urbano, En El Barrio 19 De Marzo, Entre La Calle 10, Y Carrera 20 Esquina, En El Sitio Denominado La Mucura:Héctor Eduardo Acosta Pacheco, Ex Alcalde Del Municipio De Tierralta, Y Su Cónyuge Leticia Monterrosa Valencia. Tierralta :Kimmi Pernia Juicio de responsabilidad por el secuestro de Julio Zuñiga y uso sin consentimiento el nombre de la organización para secuestrar y narcotraficar a nombre de las AUC. la orden es del Cdte. Carlos Castaño a el Cdte Jorge 40 y a mi. la orden era ejecutar a Jorge Gnecco y su grupo de seguridad privado y legal que derivo de una convivir que el tenia y que se dedicaban a actividades de homicidios, narcotráfico, robo de mulas. la operación la ejecuto el Cdte grillo del grupo de plato Magdalena:Jorge Antonio Gneco y sus 5 escoltas aproximadamente.Zona Urbana De La Ciudad De Cartagena :Presidente De La Union Sindical Obrera “Uso”Auri Sará Marrugo, Y Su Conductor Escolta, Enrique Arellano Torres Finca Argelia, Vereda Rio Seco - Valledupar :Fines David Arias Martinez, Carlos Arturo Rodriguez Martinez.Montería :Manuel “Cura” Amador. . Cúcuta Maria del Rosario Silva Rios: fiscal Cucuta infiltrada de las farc. Solo actuaba contra las autodefensas según información suministrada por fiscal de Cúcuta infiltrada por las autodefensas (batichica Ana Maria Florez)Carlos Pinzon Y Jesus David Corso Mendoza: funcionarios CTI infiltrados de las farc.Carlos Arturo Pinto: fiscal Cucuta infiltrado del grupo de Grannobles de las farc Cúcuta:Tirso Vélez: Subversivo según Informaciones de inteligencia