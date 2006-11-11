Senador García y representante Morris dicen que se entregarán a las autoridades

El senador Alvaro García Romero y el representante Erick Morris Taboada, anunciaron su presentación a la justicia, luego de ser cobijados con medidas de aseguramiento proferidas por la Corte Suprema de Justicia.En una comunicación enviada a la la Corte Suprema y al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía, el García Romero anunció que se someterá a la justicia el próximo miercoles 15 de noviembre."Para esta fecha ya habré solucionado asuntos trascendentales en mi vida, sin que se entienda que estoy eludiendo el mandato judicial, que se comprobará con mi entrega", asegura el congresista en su mensaje enviado desde la clandestinidad.El senador García señala, además, que ante la Corte Suprema interpondrá los recursos y actuaciones pertinentes que demostrarán "a plenitud" su inocencia.Por su parte, el representante Morris Taboada tuvo una comunicación con el Canal Caracol en el que afirma que está dispuesto a presentarse ante la justicia, para responder a los cargos por posibles nexos paramilitares.Sin embargo, señaló que previamente le deben indicar el sitio donde será recluido. Argumentó que por razones de seguridad deberá conocer el sitio donde será detenido.Sigue la búsqueda en SucreEl gobierno nacional informó que continúan los operativos de búsqueda de los tres congresistas del departamento de Sucre que fueron cobijados con medida de aseguramiento por presuntos nexos con el paramilitarismo, y los invitó a que se entreguen de inmediato.El ministro de Defensa Nacional, Juan Manuel Santos, informó que los organismos de seguridad del Estado están tras los congresistas Jairo Enrique Merlano, García Romero y Morris Taboada, pero aun no han dado con su paradero.El ministro dijo: "yo espero que se entreguen lo más pronto posible, ojalá no tengamos que capturarlos, pero si no se entregan los capturamos".Caracol Radio conoció que según reportes de inteligencia los tres congresistas no han salido del país. Las órdenes de captura ya están incluidas en el sistema del DAS.Abogados de congresistas alistan la defensaLa defensa del senador Jairo Enrique Merlano, a quien se le dictó medida de aseguramiento, por presuntos nexos con paramilitares, aseguró que interpondrá los recursos necesarios para demostrar la inocencia del congresista El abogado Nodier Agudelo Betancur, señaló que inicialmente fue instaurada una tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, donde aseguran que fue vulnerado el derecho al debido proceso, por que el congresista nunca fue notificado oficialmente de la decisión de llamarlo a indagatoria. El abogado indicó que, igualmente, el senador pidió a la Corte Suprema de Justicia ser escuchado en versión libre y espontánea, lo que nunca sucedió. También que anexaron las pruebas al alto tribunal que demostraban su inocencia, pero la Corte las rechazó. La defensa anunció que en las próximas horas presentará ante el alto tribunal un recurso de reposición ante la decisión de dictar medida de aseguramiento, determinación que incluye a los también parlamentarios Alvaro García Romero y el representante a la Cámara Erick Morris Taboada.El vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, explicó que cualquier autoridad puede capturar en forma inmediata los tres congresistas que fueron cobijados con medida de aseguramiento por la Corte Suprema de Justicia, por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. El funcionario dijo que ya la orden está impartida y bien sea la Policía, el Das o el CTI de la Fiscalía, pueden capturarlos en donde éstos se encuentren.