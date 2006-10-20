Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra alias "Diego Vecino"

La Fiscalía General de la Nación continuó resolviendo la situación jurídica de los comandantes de las autodefensas desmovilizados y concentrados en la Ceja, Antioquia, sobre quienes no recaía ningún delito y que tenían la posibilidad de quedar en libertad al someterse a la ley de Justicia y Paz. El fiscal Mario Iguarán confirmó la orden de captura contra Eduar Cobo Tellez, alias "Diego Vecino", comandante del bloque Montes de María, por las masacres que ocurrieron en el año 2.000 en el departamento de Sucre. También se dictó orden de captura por desplazamiento forzado y homicidios en el Magdalena Medio, contra Oliverio Isaza, alias "Terror", hijo de Ramón Isaza. Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" y quien operaba en el bajo Cauca antioqueño, también fue judicializado por la Fiscalía por el caso de las águilas negras en Norte de Santander.