Once muertos deja el dengue en la Costa

Once personas muertas entre ellas varios niños, ha cobrado en lo corrido del año el dengue hemorrágico en los departamentos de la Costa Caribe. La situación más delicada se presenta en los departamentos de Sucre con tres casos; La Guajira, tres; Cesar, dos y Atlántico, dos, respectivamente. En la región se han presentado en total 1.842 casos de dengue clásico este año. En Sincelejo por la falta de agua sus habitantes almacenan líquido, que sirve para reproducir el mosquito, que transmite la enfermedad. En este departamento se han presentado 1.242 casos de dengue clásico y 46 hemorrágico. Entre los municipios más afectados de Sucre se destacan: San Marcos Sampués y Ovejas. En La Guajira se han registrado más de 100 casos de dengue hemorrágico y 200 de dengue clásico, especialmente en las localidades de San Juan del Cesar, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Las dos víctimas que cobró la enfermedad en el Cesar son niños, al igual a lo que en el departamento del Atlántico. En el Cesar el mayor número de casos han sido reportados en Valledupar y La Jagua de Ibirico