Los presidentes de Bolivia, Brasil y Venezuela jugarán partido de fútbol en el estadio de Sucre

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy que el 6 de agosto, cuando se instale la Asamblea Constituyente en Sucre, jugará un partido de fútbol con sus homólogos de Brasil y Venezuela en el estadio de esa ciudad. Durante un discurso en su ciudad natal de Orinoca, Morales hizo una evaluación de sus primeros seis meses de gestión y luego anunció la participación de sus colegas Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Hugo Chávez, de Venezuela, en la contienda deportiva. "Estamos entrenando para jugar el 6 de agosto en el Estadio Patria de Sucre", afirmó Morales, quien tiene un equipo de fútbol formado por algunos ministros y colaboradores que hoy disputó un partido amistoso en Orinoca, en el departamento occidental de Oruro. Morales dijo el viernes durante su participación en la XXX Cumbre del Mercosur, en la ciudad argentina de Córdoba, que "nos han confirmado que el presidente Lula va a jugar en el equipo el día 6 de agosto, en la tarde o en la noche en Sucre". Luego explicó que "no había invitado al presidente Chávez", pero "más tarde, cuando salíamos de Córdoba, me llama (Chávez) y me dice: 'Yo también voy a jugar en tu equipo'; el presidente Chávez también jugará fútbol en Sucre", aseguró sonriente. En su discurso, el gobernante boliviano confirmó la asistencia de cuatro presidentes a la instalación de la Asamblea Constituyente, así como de "movimientos indígenas de toda Bolivia y de casi toda Latinoamérica", que llegarán desde "Ecuador, Perú, Panamá y de muchas regiones". En las elecciones generales del pasado 2 de julio, el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), consiguió el 50,7 por ciento de los votos y 139 de los 255 asambleístas que redactarán una nueva constitución para el país, con la que el gobernante pretende "refundar" la nación andina en favor de sus pueblos originarios. El jefe de Estado indígena es un gran aficionado al fútbol y aprovecha sus viajes por el país para disputar partidos con su equipo contra conjuntos locales.