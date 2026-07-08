Estados Unidos retoma ataques sobre Irán tras fin unilateral del cese al fuego

Ataques en suelo iraní por parte de Estados Unidos. (Foto de ATTA KENARE / AFP) / ATTA KENARE

El mando estadounidense en Oriente Medio (Centcom) afirmó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea iraníes, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Los bombardeos tenían como objetivo “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”, agregó el Comando Central.

Trump acaba la tregua

Trump dijo en la cumbre de la OTAN de Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que “se ha acabado” porque Irán “es basura”.

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“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían”, aseguró Trump ante la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

Nuevas explosiones

La agencia de noticias iraní IRIB reportó varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, entre ellas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se informó de explosiones en la ciudad portuaria de Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear civil del país.

La ciudad está situada cerca de la isla de Jark, principal terminal petrolera de Irán, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La agencia estatal IRNA dijo que un miembro de los Guardias de la Revolución había muerto. El ministerio de Relaciones Exteriores dijo que sitios de monitoreo y observación habían sido golpeados en la costa sur.

Al menos ocho efectivos de las fuerzas armadas iraníes murieron en los ataques de Estados Unidos, reportó la prensa estatal.

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Impacto en la bolsa

Wall Street cerró en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1,09 %, tras la subida del precio del petróleo a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 584 puntos, hasta los 52.348; el selectivo S&P 500 cedía un 0,28 %, hasta los 7.482 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq crecía un 0,2 %, hasta las 25.870 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja una sesión marcada por el temor de los inversores a que se reanude el conflicto en Oriente Medio.

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