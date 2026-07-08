Cumbre de la OTAN en claves: Trump, Ucrania, Irán, ¿Japón es islámico?, gasto en defensa e Industria

En Turquía concluyó la cumbre entre los líderes de la OTAN en la que se revisaron distintos temas, la mayoría mediados por Estados Unidos. (Foto: Haiyun Jiang-Pool/Getty Images) / Pool

Los líderes de la OTAN concluyeron su cumbre de Ankara con la confirmación de la inversión en defensa, contratos millonarios con la industria y el apoyo a Ucrania como protagonistas, pero también los renovados ataques de Donald Trump a sus aliados, en especial a España.

Ataques de Trump

Pocas horas antes de iniciarse la sesión de trabajo del Consejo del Atlántico Norte, el presidente de Estados Unidos volvió a arremeter contra aliados como España, Italia o el Reino Unido por no haberle dado respaldo militar para atacar a Irán.

Fue especialmente duro con España, que calificó de “caso perdido”, pidiendo incluso abandonar el comercio con el país, si bien el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, destacó ante Trump, después, que España había hecho un gran esfuerzo al elevar su inversión militar al 2 % de su PIB.

Defensa colectiva

En cualquier caso, todos los mandatarios recalcaron en su declaración conjunta su compromiso “inquebrantable” con la defensa colectiva y que considerarán un ataque contra un solo aliado un ataque contra todos.

Además, Rutte dejó claro que en la reunión se respiró “unidad” y que las discusiones, a veces “acaloradas”, que pueden tener los aliados, solo les hacen “más fuertes” y son reflejo de que es una alianza de democracias.

Gasto en defensa

Si la cumbre de La Haya del año pasado fue la del compromiso de llegar a invertir el 5 % del PIB en defensa en 2035, la de Ankara fue la del cumplimiento, en la que los aliados debían esbozar el camino para llegar a esa meta a fin de lidiar con “la amenaza a largo plazo” de Rusia o la “amenaza persistente” del terrorismo.

Los europeos y Canadá aumentaron sus inversiones en necesidades básicas de defensa en el año 2025 en más de 139.000 millones de dólares.

Irán

La guerra en Irán se coló en la cumbre de la OTAN pese a que no era uno de los principales temas de la agenda, al anunciar Trump en la segunda jornada el fin de las negociaciones con Teherán tras los últimos ataques cruzados de la víspera.

Los líderes expresaron en su declaración conjunta que Irán no puede llegar a tener nunca con el arma nuclear, y urgieron al país persa a respetar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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“República Islámica de Japón”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un lapsus en medio de una de sus intervenciones en la cumbre en Ankara tras asegurar que un portaviones estadounidense había sido atacado por la “República Islámica de Japón”.

La declaración ocurrió mientras recordaba un ataque con misiles atribuido a Irán, pero confundió el nombre del país.

Europa en la OTAN 3.0

Los aliados europeos y Canadá también se comprometieron a asumir, en colaboración con Estados Unidos, mayor responsabilidad en el gasto de defensa, después de que Washington anunciara que va a retirar algunos recursos militares al servicio de la Alianza para centrarse en otros escenarios.

Aseguraron que van a invertir en tecnología para ataques de precisión a gran distancia, defensa aérea y antimisiles integrada, tecnología contra drones y capacidad de espionaje, especialmente con la vigilancia desde satélites.

Impulso industrial

Además, el Foro de la Industria de Defensa organizado en la primera jornada de la cumbre sirvió para anunciar nuevas adquisiciones por valor de más de 50.000 millones de dólares.

Los aliados se comprometieron a seguir trabajando para eliminar las barreras comerciales en materia de defensa y “aprovechar las asociaciones de la OTAN para maximizar la profundidad industrial y la cooperación en el ámbito de la defensa”, algo que le importa especialmente al país anfitrión, Turquía, que busca facilitar la importación de componentes tecnológicos, pero también ampliar su exportación de armamento al mercado de Europa.

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Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, presente en la cumbre, mantuvo varios encuentros bilaterales, pero no participó en esta ocasión en la sesión del Consejo del Atlántico Norte, lo que es una rebaja de su presencia con respecto a anteriores cumbres, si bien la víspera se celebró un Consejo OTAN-Ucrania a nivel de ministros de Exteriores.

Los líderes aliados anunciaron hoy un compromiso para aportar en 2026 70.000 millones de euros en equipamiento, asistencia y formación militar a Ucrania, y mantener niveles “al menos equivalentes en 2027” para que siga defendiéndose con garantías de Rusia.

Groenlandia

Trump reiteró en varias comparecencias su convicción de que Groenlandia no debería ser parte de Dinamarca sino de Estados Unidos, porque, según él, no es importante para el país escandinavo, pero sí para Washington, que lo necesitaría para proteger al mundo, no solo a Norteamérica.

En este asunto, sin embargo, todos los demás miembros de la alianza cerraron filas con Dinamarca, que reiteró que “Groenlandia no está en venta”.

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