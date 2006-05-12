Colombia sigue en alerta roja por el invierno

El director de la oficina de Atención y Prevención de Desastres, Eduardo José González, reportó que la fuerza de las lluvias mantiene afectados a 150 municipios, ubicados en 26 de los 32 departamentos.Las regiones que más damnificados tiene en el momento son las del Valle, Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Boyacá. El funcionario también confirmó que la primera temporada de lluvias del año ha dejado más de 100 muertos y 9.273 viviendas averiadas. Una de las mayores emergencias de las últimas horas se registra en el municipio de Soacha, aledaño a Bogotá, donde alrededor de 2 mil familias se encuentran afectadas por la inundación de sus viviendas, tras la creciente súbita del río Soacha, que se salió de su caudal y anegó a 62 barrios.Las autoridades de Soacha gestionan la ayuda de los gobiernos Nacional y departamental para atender la emergencia. Las viviendas quedaron llenas de barro, los muebles y enseres quedaron inservibles y es muy crítica la situación para los afectados.la CAR reporta que el río Bogotá aumenta su caudal hasta en un 400 por cientoLa Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puso en alerta a los ribereños del río Bogotá y les pidio que ayudaran a remover los arbustos que lo están represando en algunos puntos identificados como riesgosos.La CAR reportó que en inmediaciones de la estación El Espino, aguas abajo de la planta de Tibitoc, al norte de Bogotá, hay aumento del caudal del río.En la estación Puente La Virgen, en Cota, el río está 30 centímetros por encima de los niveles normales. Una situación más complicada se presenta a la altura de la calle 13; los caudales, son de 115 metros cúbicos por segundo, lo que significa un incremento del 570 por ciento.La evaluación la hizo la directora de la CAR, Gloria Lucía Álvarez, después de un recorrido en lancha sobre la media cuenca del río Bogotá desde Cota hasta Soacha.No hay paso entre Cajicá y Hato GrandeLos habitantes de los barrios Ibaro Uno y Dos del municipio de Chía, en Cundinamarca, reclamaron ayuda de los organismos de socorro para atender la emergencia que enfrentan desde hace varios días.Dicen los residentes que sus viviendas están inundadas con aguas negras y ha sido poca la acción de las autoridades para socorrerlos.Entre tanto, la carretera entre Cajicá y Hato Grande, también en Cundinamarca, completa cuatro días cerrada por el desbordamiento del río Bogotá.Alrededor de 900 millones recibirán los municipios afectados por la creciente de la Laguna de FúqueneLos 11 municipios a los que se les entregarán las ayudas están ubicados en la zona de Ubaté entre Cundinamarca y Boyacá.Los recursos fueron girados por el Gobierno Nacional y unos 500 millones se deberán invertir en la atención de los damnificados, en kits de mercados, aseo, colchones y demás necesidades primarias.Igualmente los municipios recibirán 400 millones en giros directos para el pago de subsidios de arrendamiento, alquiler de maquinaria y logística para atender la emergencia que se presenta en cada uno de los municipios. Las ayudas humanitarias se entregarán este fin de semana y los recursos directos para los municipios serán consignados a mas tardar el próximo miércoles.Montería sufrió un fuerte aguacero que inundó a gran parte de la ciudadLos barrios del sur, occidente y el norte de Montería fueron anegados por un fuerte aguacero que duró cuatro horas, afectando a más de mil familias.Los barrios Cantaclaro y las denominadas organizaciones populares de vivienda, ubicadas en las zonas marginales de la capital de Córdoba, reportan la mayor crisis, informó el Cuerpo de Bomberos.Por su parte el Instituto Nacional de Vías, conformó que el área rural del municipio de Ayapel, en Córdoba, está totalmente inundado por el desbordamiento del río Cauca.En esa depresión momposina, que comparten los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, se estima que 40 mil hectáreas productivas, fueron devastadas por la arteria fluvial.Muere niño por cierre de la carretera Buga - BuenaventuraUn niño de cuatro años que debía ser trasladado de urgencia para recibir atención médica en Cali, murió en Buenaventura por imposibilidad de hacerlo luego del cierre de la vía.El director médico del Hospital Departamental del puerto, David Caicedo, se declaró alarmado pues son varios los pacientes que requieren igual trato y aseguró que están "bloqueados".Operarios de Invías en el lugar de los derrumbes no lograron limpiar totalmente el primer deslizamiento en el kilómetro 19 y estiman, que si las condiciones atmosféricas lo permiten, solo lo harían el sábado o domingo.Mientras tanto, han sido rescatados dos de los tres cadáveres de las personas desaparecidas, luego de que fueran sepultadas por un derrumbe en el kilómetro 54 de la carretera Buga-Buenaventura, taponada para todo tipo de vehículos.Se trata de Marina Chávez, una humilde campesina y sus dos pequeñas hijas, arrastradas por la caída de rocas que destruyeron la vivienda que ocupaban, hecho del que se salvó de manera milagrosa su esposo, Oscar Lozano.El gobierno del Valle del Cauca le pidió a conductores y usuarios de la vía, abstenerse de acercarse a la zona y esperar en los centros de acopio de Buga o Cali para no congestionar el tramo.También en Tolima hay tragedia por las lluviasEn el municipio de Planadas, un menor de 13 años murió cuando por las fuertes lluvias en la región, se desprendió un alud de piedra y tierra que tapó su casa. En un segundo caso, el cuerpo del niño de dos años de edad que permanecía desaparecido, tras haber sido arrastrado por la creciente del río Luisa en el municipio del Guamo, sur del Tolima, fue encontrado por los cuerpos de socorro del departamento. El infante es hijo de una mujer de escasos recursos, vendedora de la plaza de mercado del Guamo. Las autoridades realizan los exámenes pertinentes a ambos cadáveres.Declarada la alerta amarilla en MedellínCuatro personas muertas, siete heridas y 830 damnificadas deja el invierno en Medellín, según el último reporte del Sistema Municipal de Prevención y Atención de Desastres, SIMPAD. Por medio de esta declaratoria, se estableció un plan de contingencia con el Cuerpo de Bomberos y los organismos de socorro para la atención de los eventos que se sigan presentando en la temporada de invierno, que se extenderá hasta mediados de este año. Hasta el momento se han evacuado de manera definitiva 90 viviendas, 22 han sido destruidas por el invierno y 121 familias han tenido que evacuar sus casas de manera temporal.