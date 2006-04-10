Víctimas de las Autodefensas aseguran que el paramilitarismo sigue activo en Colombia

Juan David Díaz, hijo del asesinado alcalde del Roble (Sucre),Tito Díaz Salgado, denunció que pese a que se informa sobre más de 20 mil miembros de las Autodefensas desmovilizados, el paramilitarismo continúa activo asesinando y extorsionando en el norte del país.En diálogo con Caracol Radio, manifestó que fue declarado objetivo militar por las AUC en el departamento de Sucre, por los mismo paramilitares que asesinaron a su padre en el año 2003, cuando en un consejo comunal denunció la influencia de estas organizaciones en el gobierno regional.Díaz llamó la atención de los magistrados de la Corte Constitucional que estudian las 11 demandas contra la Ley de Justicia y Paz, para que en el fallo se defiendan los derechos de las víctimas del paramilitarismo en el país.Consideró que "más allá de garantizar una reparación económica por las atrocidades cometidas por las Autodefensas, se debe procurar que los responsables de estos hechos digan la verdad".Agregó que hoy por hoy en el departamento de Sucre, se pone al descubierto la matanza de más de tres mil personas sepultadas en fosas comunes en la localidad de San Onofre, sin contar las masacres cometidas por las AUC en Chengue, Macayepo y El Salado, atribuidas al cabecilla paramilitar Rodrigo Antonio Mercado Peluffo, alias "Cadena", quien se encuentra desaparecido.