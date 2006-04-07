Planeación suspende la entrega de regalías a 99 municipios del país

El Departamento Nacional de Planeación ordenó suspender la entrega de dineros, derivados de la explotación minera y petrolera en 99 municipios de diez departamentos del país, según se conoció en el Foro de Naturgas en Cartagena.El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora, confirmó que los giros se suspenden, hasta tanto se ofrezcan garantías para su eficiente ejecución."Planeación nos pide que se congele el pago de regalías a diferentes regiones y solo ellos pueden levantar la medida cuando verifiquen que cumplirán su propósito de inversión en infraestructura, educación y saneamiento básico", declaró Zamora.La Contraloría por su parte, puso en evidencia graves casos de corrupción y desvío de dineros en Casanare, Arauca, Cesar, Meta y Sucre, entre otros departamentos, donde se malversaron cerca de 56 mil millones de pesos.