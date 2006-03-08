Sigue siendo un misterio el paradero de avioneta entregada por desmovilizados

Las autoridades han entregado distintas versiones sobre el paradero de una avioneta devuelta por la cuadrilla "Cacica La Gaitana" de 67 guerrilleros de las FARC que se desmovilizaron en zona rural de Alvarado, Tolima.El Comandante del ejército, General Mario Montoya Uribe, describió la aeronave y dijo que se trata de un Aerocomander 685 con capacidad para 7 ocupantes y una autonomía de vuelo capaz de cubrir la ruta Bogotá Miami, sin escalas. Inicialmente se dijo que el aparato se encontraba en Corozal - Sucre.La misma versión fue confirmada por el comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo, quien señaló que este tipo de aparatos son adquiridos por la guerrilla con dineros del narcotráfico y otras actividades ilícitas. Otra versión indica que La Dian se hizo cargo del aparato.Caracol radio consultó al guerrillero que lideró la desmovilización de 67 combatientes de las Farc , conocido con el alias de "Comandante Olivo", quien señaló que la avioneta entregada hace parte de una flotilla al servicio de esa organización ilegal.¿Dónde está el avión?Ante la incertidumbre por el paradero de la aeronave, el General Carlos Arturo Suarez, comandante de la quinta división del ejército señaló que esta se encuentra en manos de la Dian.En diálogo con Caracol Radio el general explicó que entre los 70 hombres que dejaron las armas por al presión del ejército en ese departamento se encuentran ideólogos, cabecillas de frentes, de escuadras y otras personas importantes para la organización subversiva que decidieron dejar la lucha armada.Agregó que los desmovilizados se encuentran en un lugar seguro que no quiso revelar, con asesoría sicológica por el impacto emocional que produce el abandonar la guerra. Dijo además tener información sobre otro grupo de las Farc que tienen la intención de desmovilizarse.