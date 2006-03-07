El Compes, aprobó el sistema de doble calzadas de la visión 2019

El Consejo Nacional de Política Económica y Social Compes, aprobó el sistema de doble calzadas de la visión 2019, que serán unos 11 proyectos de concesiones viales que complementan el sistema arterial colombiano y que garantizan la comunicación de Bogotá con el Pacífico y Bogotá con el Caribe.Según el ministro de transporte Andrés Uriel Gallego también se garantiza la conexión de toda la ruta costera del caribe central uniendo Cartagena, Barranquilla y Santamarta y un segmento muy importante del departamento del Tolima, Sucre y Cordoba de la troncal de Occidente.El ministro explicó que en total serán 2700 nuevos kilómetros de vías que serán construidas por concesión, de estas 1600 serán de doble calzada.Además dijo que esto se hace pensando fundamentalmente en la competitividad del país, cara al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.