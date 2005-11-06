Un niño de 12 años es la primera víctima por el invierno en La Mojana, Sucre. Uribe anuncia ayuda

El menor se protegía de la fuerte corriente de las aguas en su humilde casa, ubicada en el sitio conocido como Cara de Gato, zona rural de San Jacinto del Cauca en el sur de Bolívar, cuando una avalancha de lodo y piedra arrasó con todo a su paso y se llevó al niño ante los ojos de sus familiares, quienes no pudieron rescatarlo.Las autoridades y los organismos de socorro del departamento adelantan labores de búsqueda en los ríos Cauca y Magdalena donde se presume se pueda encontrar el cuerpo del niño.El presidente Alvaro Uribe viajó a la zona a reunirse con los gobernadores, alcaldes y damnificados de Sucre, Bolívar y Córdoba a quienes les prometió ayudas por 6 mil millones de pesos para la ejecución de obras que permitan taponar la boca por donde se desbordó el río Cauca y causó la emergencia en La Mojana.El mandatario dijo que a partir de éste lunes se iniciará la construcción de un muro de contención con pilotes que impidan que las aguas del río sigan inundando la zona sur de los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.También prometió que se adelantarán gestiones para conseguir los recursos para la construcción de un dique paralelo al río, lo que le daría solución definitiva al problema de los desbordamientos. Uribe anunció que serán refinanciadas las deudas de los pequeños agricultores de la región de La Mojana, quienes a raíz del invierno perdieron sus cultivos de arroz.Según el mandatario el Ministerio de Agricultura comprará la cartera a las entidades bancarias y acto seguido, a través de Fondo Nacional de Seguridad Alimentaria, se procederá a refinanciar, por 10 años, las deudas a una tasa del IPC+3, y con tres años de gracia.Durante su recorrido por la zona más afectada el jefe de Estado informó que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) invertirá 580 millones de pesos para establecer en La Mojana un proyecto de pesca en cautiverio. También se reunió con los gobernadores de estos tres departamentos y los alcaldes de los municipios afectados para pedirles iniciar cuanto antes las obras de contención de rios y aprovechar la ventaja que da el verano que proto llegará.