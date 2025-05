El Huracán 'Beta' comienza retiro de Providencia

El director del Ideam, Carlos Costa, informó que lentamente comienza a a alejarse el huracán "Beta" de la isla de San Andrés y Providencia. En diálogo con Caracol radio señaló que en estos momentos se encuentra a unos 50 kilómetros de la isla y se registran vientos de 100 kilómetros por hora en Providencia.El funcionario manifestó que es preocupante la situación, porque hay momentos en que "Beta" no se mueve absolutamente nada, por lo que se prevé que durará varias horas cerca a Providencia.El fenómeno sigue su trayectoria hacia Nicaragua, por lo que se descarta que vaya a retornar a la isla de San Andrés. Aunque estático el huracán "Beta" podría desprenderse del archipiélago colombiano después del medio día. El gobierno no reporta víctimas moratalesEl Ministro de la protección Social, Diego Palacio, quien se encuentra en San Andrés, informó en diálogo con Caracol Radio que hasta el momento no se tiene conocimiento de desgracias humanas como consecuencia del huracán Beta que azota a la isla de Providencia.Dijo que se le ha informado que el alcalde de Providencia y el comandante de la Armada de esa isla están realizando un recorrido para verificar los daños que está ocasionando el fenómeno ambiental.El ministro señaló que una corbeta y una lancha rápita se dirigen hacia la isla con con medicamentos y elementos como moto sierras, alimentos , frazadas, entre otros.Providencia sin comunicacionesLa isla de Providencia se encuentra incomunicada como consecuencia del rigor de los vientos y la lluvas por causa del huracán "Beta" desde la una de la madrugada.Según el Ideam , el centro del huracán pasa a unos 30 kilómetros de la isla aproximadamente, pero la preocupación persiste porque se desplaza muy lentamente y se podría volver estacionario.En estos momentos se registran vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Según el último reporte de las autoridades de la isla daban cuenta de daños en viviendas y derribamiento de árboles.Las autoridades de San Andrés reportaron normalidad en su isla, pero expresaron su preocupación porque se perdió toda comunicación con el municipio de Providencia desde las primeras horas de este sábado.El Ministro de la Protección Social , Diego Palacio , se encuentra en la isla de San Andrés a la espera de la autorización para poder volar a Providencia y coordinar la ayuda a las personas que hayan resultado afectadas con el huracán.fragata rumbo Providencia40 expertos en salvamento y rescate con 2 toneladas de ayuda humanitaria se dirigen por mar a providencia, para las 12 del mediodía se tiene previsto el arribo a San Andres de la Fragata "ARC Independiente" de la Armada Nacional que transporta por lo menos dos toneladas de ayuda humanitaria.A bordo del ARC independiente se encuentran 130 personas entre 90 que forman la tripulación y otros 40 entre profesionales médicos y miembros de la defensa civil, quienes luego de llagar a San Andrés deberán hacer trasbordo a una embarcación más pequeña cuyo calado le permita atracar en el puerto de providencia.