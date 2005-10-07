Siete departamentos están en emergencia invernal. Hay 400.000 personas afectadas

El Ideam, el instituto encargado de monitorear los cambios climáticos del país, advirtió que las lluvias apenas empiezan y se harán más fuertes en los próximos días. Su fuerza se sentirá en el Urabá antioqueño, al occidente y sur de Antioquia y en el Valle de Aburrá, donde se presentó una tragedia que hasta el momento deja una cifra parcial de 26 muertos y al menos 30 desaparecidos. En Casanare y Meta, 50 deslizamientos de tierra han provocado enormes congestiones en las principales vías. La región del Magdalena Medio está en alerta ante el incremento de los niveles en el rió Magdalena, amenazando las poblaciones ribereñas.Santander declaró en alerta a 87 municipios, mientras que en Córdoba, cuatro localidades son las más afectadas por las las lluvias que ya dejan a más de familias afectadas.El Valle del Cauca presenta emergencias en el Puerto de Buenaventura donde 200 mil personas se cuentan entre los más afectados por el invierno. Finalmente, el departamento de Sucre declaró en emergencia la región de La Mojana, donde se han presentado inundaciones y las lluvias persisten.