Ocho muertos y más de 15.000 damnificados deja el invierno en Colombia

Ocho muertos y más de 15 mil personas damnificadas dejan los aguaceros de los últimos cuatro días en los departamentos de Antioquia, Valle, Tolima, Atlántico y Chocó.Seis de las víctimas mortales fueron reportadas por las autoridades de Antioquia y una más en el Tolima, donde un niño fue arrasado por la corriente de un río.En el municipio de San Carlos, Antioquia murió un agricultor por un alud que cayó sobre cinco viviendas y en Salgar sigue desaparecido un niño de 4 años arrasado por una quebrada. En esa localidad unas 80 casas quedaron semi-destruídas por un alud y la vía que comunica al municipio de Concordia tiene 14 deslizamientos menores por lo que se dificulta la circulación de los vehículos.-Se evalúa la posibilidad de declarar la Alerta Naranja para los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá, donde 730 personas resultaron afectadas por las inundaciones que provocaron los desbordamiento de ríos y quebradas.La Comisión Técnica del SIMPAD y el cuerpo de Bomberos, ordenaron la evacuación de varias viviendas en el sector conocido como Villa Turbay en Caycedo La Sierra, a consecuencia de un deslizamiento de tierra provocado por el invierno.El alud afectó a dos viviendas y colocó en situación de riesgo cinco más, por lo que luego de dos inspecciones realizadas ayer, se determino la evacuación de sus ocupantes, quienes fueron albergados provisionalmente en la sede de la Acción Comunal.El cuerpo de Bomberos pidió a la comunidad estar alerta y dar aviso oportuno a los organismos de socorro para acudir en su ayuda y evitar una eventual tragedia ValleMientras tanto las autoridades del Valle ordenaron monitoreo permanente a los 42 municipios por el aumento en las precipitaciones.En varias poblaciones se declaró la alerta amarilla mientras que en Cali existe preocupación por el aumento de los rios Pance, Cali y Cañaveralejo, tres de los siete que atraviesan la ciudad.La situación más preocupante se registra en los municipios de Buenaventura y Jamundí donde la acción de las lluvias afectó más de mil familias.En otros como Cartago, Tuluá, Buga, Jamundí y Riofrío hay taponamiento de algunas vías secundarias y destrucción de cultivos. MagdalenaVeinticinco hectáreas de cultivos de banano, de pequeños y medianos cultivadores de la fruta, fueron arrazadas por las lluvias que, acompañadas de fuertes vientos, cayeron sobre la Zona Bananera, según informó Gabriel Barragán, director ejecutivo de la Asociación de Bananeros del Magdalena, Asbama. Las pérdidas materiales ascienden a más de 700 millones de pesos. Gabriel Barragán agregó que se adelantan inspecciones a otras fincas de la región, con el propósito de establecer si resultaron o no afectadas. La ola invernal se ha recrudecido durante los últimos días en el Departamento del Magdalena, con vientos huracanados en la principal despénsa agrícola de la región (Zona Bananera), en una situación que ha motivado la reactivación de los Comités de Prevención y Atención de Desastres, especialmente de los municipios ribereños. En Sitio Nuevo, municipio a orillas del río Magdalena, la situación es preocupante porque el afluente ha aumentado considerablemente su nivel y amenaza una vez más, con desbordarse como en ocasiones anteriores. En cuando a la caribeña ciudad de Santa Marta, capital del Departamento, las primeras lluvias no causaron estragos, debido entre otras razones, a los trabajos preventivos realizados, en cuanto a canalización del Río Manzanares (que atraviesa a esta capital de nororiente a suroccidente), como también de canales de desagues de los barrios subnormales. Sin embargo, se mantiene la alerta por el aumento de las lluvias en la parte alta de la Sierra Nevada, lo que origina crecientes súbitas de los diferentes ríos que nacen en esa estrella hidrográfica. Finalmente, la Capitanía de Puertos de Santa Marta hizo advertencia a los pescadores artesanales y a las pequeñas embarcaciones, para que se abstengan de navegar alejarse de las bahías de Santa Marta, El Rodadero y Taganga, a fin de evitar situaciones de riesgo, producto del invierno y los fuertes vientos que soplan sobre el Caribe. Comités de emergencias de la Costa Atlántica sin plata para atender daños causados por el inviernoUn S.O.S. lanzaron al Gobierno Nacional los Comités de Prevención de Desastres de la Costa Atlántica, al no contar con recursos para atender los daños causados por el invierno.El pronunciamiento lo hizo el Coordinador del Comité de Prevención del Cesar Fredy Díaz, quien expresó su preocupación sobre las poblaciones ribereñas del Magdalena como Gamarra, La Gloria y Aguachica, donde el año anterior resultaron damnificadas unas 107.000 familias.En igual sentido se pronunció Edgar Larios, Director del Comité de Prevención de Bolívar, al señalar que no hay dinero para socorrer posibles inundaciones en el sur del departamento donde históricamente los rios Cauca y Magdalena causan estragos.En otras regiones como la Guajira, Sucre, Magdalena y Atlántico también solicitaron la destinación de recursos para atender las emergencias.