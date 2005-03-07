Mesa redacta su renuncia a la Presidencia de Bolivia

El presidente de Bolivia Carlos Mesa redacta la carta de renuncia que presentará al Congreso en pocas horas, confirmó Oswaldo Candia, uno de sus más estrechos colaboradores en el palacio Quemado, sede del gobierno.Tras arribar a su oficina, hacia las 9 de la mañana, Mesa "se encuentra redactando su renuncia", confirmó Candia. Luego de descender del vehículo que lo trasladó desde su residencia particular, en un barro exclusivo de La Paz, el gobernante, que se dijo asediado por una ola de presiones sociales y regionales, saludó a unos docientos adherentes que esperaban su arribo a la casona presidencial. Exultante, el jefe de Estado saludó a los ocasionales manifestantes y sin decir palabra se introdujo en su oficina junto a su escolta.Bolivianos amanecen con la mirada puesta en Congreso y las calles La Plaza Murillo de La Paz, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y la sede del Parlamento, amaneció hoy con mayor custodia policial de la normal ante la aparición de muchos adeptos y algunos críticos de Mesa que se apostaron frente a los edificios. Las muestras de apoyo al mandatario, que llegó esta mañana a Palacio a las 9.00 hora local, comenzaron anoche, cuando una multitud se reunió de manera espontánea frente a la sede del poder Ejecutivo, en la segunda crisis política que vive el país desde el 2003. Desde temprano, dirigentes políticos, sindicales, empresariales y analistas han evaluado el anuncio de Mesa de dejar el Gobierno tras permanecer casi 17 meses en el poder, luego de haber sucedido a Gonzalo Sánchez de Lozada. El presidente del Senado, Hormando Vaca Diez, que es el sucesor constitucional si el Congreso acepta la dimisión de Mesa, llegará en las próximas horas a La Paz desde la ciudad de Santa Cruz, donde anoche recibió el sorpresivo anuncio del gobernante. Guido Añez, dirigente del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido de Vaca Diez, declaró hoy a un canal de televisión que al MIR "no le interesa la sucesión constitucional", sino reclamar a Mesa que cumpla con su mandato. La ciudadanía también debate los posibles escenarios luego de la dimisión y si Vaca Diez no acepta ser el sucesor, lo que derivará en la asunción del titular de la Cámara de Diputados, Mario Cossio, y si este tampoco acepta, del presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez. Según el diputado Hugo San Martín, afín a Mesa, en esos escenarios hay que preguntarse qué pueden hacer los anteriores con la crisis actual, si Mesa, que goza de un 60 por ciento de apoyo en las calles, según ultimas encuestas, ha decidido dimitir. Los líderes de la ciudad de El Alto, en huelga desde el pasado martes, han convocado a un cabildo para definir el curso de las medidas de presión que realizan contra la empresa francesa Suez, cuya salida inmediata reclaman al Gobierno. En el interior del país, desde el sábado se mantienen bloqueados los accesos a los campos petroleros de una filial de British Petroleum y varios cortes de ruta en el oriente y el sur, especialmente en el departamento de Chuquisaca, donde la capital constitucional de la República, Sucre, tiene cuatro vías cortadas. Para esta jornada, también se han anunciado el inicio de bloqueos por los seguidores del líder cocalero, Evo Morales, que demanda de la Cámara de Diputados una mayor subida de impuestos a las petroleras de la aprobada la semana pasada, en el marco de la reforma del sector que analiza el Legislativo. Los partidos con representación en el Congreso, los sindicatos, los empresarios y organizaciones cívicas se reúnen hoy de emergencia en varios puntos del país para evaluar la difícil situación. El Congreso aún no ha sido convocado para atender la emergencia, aunque se prevé que la reunión para considerar la carta de renuncia se realice el martes.