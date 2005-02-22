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09 jul 2026 Actualizado 10:03

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Justicia

Seis personas muertas y 10 heridas dejan combates con las Farc, en Sucre y Norte de Santander

Dos hombres de la segunda división del ejército murieron y diez más resultaron heridos cuando se enfrentaban contra las Farc en zona rural del municipio Teorama, Norte de Santander

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Dos hombres de la segunda división del ejército murieron y diez más resultaron heridos cuando se enfrentaban contra las Farc en zona rural del municipio Teorama, Norte de Santander.
Según el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Alberto Ospina, los fuertes enfrentamientos llevaron a un repliegue de los subversivos, pero al avanzar la tropa se encontró con un campo minado que lesionó a los militares.
El general Ospina confirmó además la muerte de tres infantes de marina en los Montes de María, departamento de Sucre, donde también murió un guerrillero en combates que impidieron que la cuadrilla de las Farc llegara a una carretera.

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