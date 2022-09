Mi Banda Sonora con Ángel Lebrón

A través de canciones, conocimos las historias que han marcado la vida de uno de los más grandes exponentes de la salsa.

Conozca aquí la lista musical de Ángel Lebrón:

Tú llegaste a mi vida - Pablo Lebrón y su Trío Las Tres Monedas

Who is loving you - Smokey Robinson and The Miracles

Hound Dog – Elvis Presley

She loves you – The Beatles

El Watusi – Ray Barreto

La gran tirana – La Lupe - Tito Puente

Bang bang – Joe Cuba

I like it like that – Pete ‘El Conde’ Rodrígue

Muñeca - Eddie y Charlie Palmieri

Qué pena – Los hermanos Lebrón

I feel good - James Brown

Salsa y Control – Hermanos Lebró

This Could Be The Start of Something Big - gran Count Basie

Feliz Navidad – José Feliciano

Me voy de Viaje – Los hermanos Lebrón