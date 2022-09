Gabriel Fuentes contó qué consejos le dio Bacca en su llegada a España

Gabriel Fuentes, lateral izquierdo del Real Zaragoza, contó cómo avanza su proceso de adaptación en el fútbol español y reveló que recibió consejos de Carlos Bacca y Johan Mojica en su llegada a Europa.

"Bastante difícil al comienzo por como se dieron las cosas, fue todo de imprevisto, muy rápido. Cuando llegué el mercado ya se estaba cerrando, a la carrera, tenía que entrenar. Contento, feliz y motivado por esta oportunidad. He ido poco a poco adaptándome con el tema del jet lag, feliz por haber dado este paso que para mí es importante. Contento por el debut, porque me han convocado", contó Fuentes sobre su adaptación.

Y añadió sobre cómo se enteró de la noticia: "me despierto y encuentro la llamada de mi agente, me dice que existía la posibilidad que esto se diera. Yo seguí con mis cosas cotidianas y alrededor de las 11:30AM ya me confirman que tenía que tiquetes, que todo se había dado".

El lateral se refirió a los consejos que le dio Carlos Bacca, tras su amplia trayectoria por España. "Carlos me habló, me dijo que disfrutara, que aprovechara la oportunidad, que me centrara en conseguir los objetivos, que todo iba a fluir, que estuviera muy tranquilo, pusiera mucho de mi parte y que así como soy alegre fuera lo fuera dentro de la cancha".

"Johan Mojica me felicitó, me brindó su apoyo aquí en España, me deseó lo mejor. Para mí es importante que ellos dos me hayan brindado su energía y apoyo...", agregó al respecto.

Entretanto, el defensor aseguró que ha mejorado el manejo de las cartulinas rojas: "lo único que hice fue ser consciente. Revise jugada a jugada, me revise personal e interiormente, qué sentí en cada jugada. Era identificar qué era lo que me hacía reaccionar así y mejorarlo".

Sobre el regreso de Julio Comesaña al Junior

"El profe Julio fue quien me brindó la confianza, siempre me guiaba, me tenía ahí y me ensañaba muchas cosas. Para mí es una alegría que haya vuelto, siempre está el profesor ahí guiando al Junior. Les deseo lo mejor, que puedan lograr ese objetivo que tienen cerca que es la final de la Copa. Aquí en la madrugada vi que clasificaron a la final y me alegra porque sé lo que han trabajado", comentó.