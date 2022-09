Leonel Álvarez, optimista con James Rodríguez: ¿Que espera de él en Grecia?

Leonel Álvarez fue el encargado de hacer debutar a James Rodríguez en la Selección Colombia. Ahora que el futbolista cambió de equipo y regresó a Europa para jugar con el Olympiacos de Grecia, el entrenador de Águilas Doradas se refirió a la carrera del volante y lo que espera de él en su nuevo club.

En principio, el técnico antioqueño habló con El VBar de Caracol Radio de lo que significa este paso en la carrera de James al fútbol griego.

"El presente indica que si tiene cambio de país, lo de Grecia sería avanzar, pero no sería lo ideal para un jugador como él, estamos hablando de un muy buen jugador y esperemos tengamos la dicha de volver a disfrutar. Lo importante es que esté bien de salud y pueda hacer los recorridos que el fútbol de hoy pide. Seguramente en poco tiempo volveremos a disfrutar de James", comentó al respecto.

Le puede interesar:

"Nadie duda de las condiciones técnicas, al Real Madrid no va cualquiera a jugar, al Bayern tampoco, confiamos que se pueda recuperar en el tema de lesiones y ojalá esté bien rodeado porque estamos hablando de un extraordinario jugador. El fútbol moderno indica que el que juega de extremo tiene que hacer doblajes, defender y atacar, ser solidario y eso lo tiene que recuperar él. En Grecia si se dan las cosas, seguramente lo iremos recuperando: es joven, con muchas condiciones y si está fuera de lesiones y bien de salud, podemos acercarnos a esa versión de James que nos tenía acostumbrados", agregó sobre la situación del jugador.

Lo que más se le suele criticar a James son las decisiones que ha tomado durante su carrera, sbre lo cual hizo mención Leonel Álvarez.

"Le queda difícil a uno responder por él, cada uno toma sus decisiones y es responsable, ya uno no sabe, ni me puedo adelantar a algo que no sé. Busco más la parte económica y de pronto no ha estado bien rodeado, pero estamos hablando de un extraordinario jugador y tranquilamente podría estar en un equipo más competitivo en España, en Italia en una Juventus, un Milan, son decisiones que ha tomado y él es el único que sabe si son acertadas o no. Es un jugador con condiciones y tiene memoria", dijo.

Finalmente, destacó que espera ver al James que ya se conoció nuevamente: "Él es muy competitivo y quiere figurar de nuevo, esperamos que pueda aprovechar esta liga, que no es la más indicada y sí da un paso al frente, si hubiera tomado la decisión de un liga italiana o española, hubiera dado cinco o siete pasos. Él solo debe hacer bulla con sus condiciones, él tiene hambre de éxito y ojalá podamos recuperarlo de nuevo".