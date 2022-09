El legado geopolítico y en liderazgo de la reina Isabel II

“London bridge in down”, la clave que por años se preparó para responder a los preparativos tras la muerte de la reina Isabel II, finalmente fue un hecho. Este mediodía, hora de Colombia, 6:32 de la tarde hora de Londres, se anunció la muerte en el castillo de Balmoral, en Escocia la muerte de la monarca británica que más tiempo a durado en el trono, 70 años y 214 días. La figura que se convirtió en un símbolo de unidad, de estabilidad y de cohesión para la Gran Bretaña y las 14 naciones de la Commonwealth, de las cuales fue jefa de Estado. Isabel Alejandra María Windsor ascendió al trono a los 25 años sin estar destinada directamente a ello, pues su tío, Eduardo octavo abdicó y su hermano, Jorge VI, ascendió al trono, provocando que Isabel, su hija ostentara el poder de la corona británica y al tiempo ser la cabeza de la Iglesia Anglicana por siete décadas a través de las cuales enfrentó difíciles momentos como la independencia de varios países que estaban bajo el poder de Londres, también enfrentó el Brexit, los divorcios de sus hijos y los escándalos que travesaron a la famosa casa Windsor.

A nivel político, la reina representó unidad en la Gran Bretaña, en sus encuentros semanales que eran casi que de carácter secreto con los 16 primeros ministros que pasaron durante su reinado, fungió como una figura que escuchaba las quejas y comentarios de los primeros ministros... nunca dio entrevistas, pocas veces hizo pública su opinión sobre los problemas del país y se consolidó como una imagen fuerte y sólida de la nación, una figura que cohesionó y que con una simple aparición representaba la solidez de la institucionalidad.

Ahora, el turno será para su hijo Carlos Felipe Arturo Jorge, en adelante Carlos III, será el monarca con más edad al recibir la corona con 73 años. Una figura que se ha preparado toda su vida para suceder a su madre y que no ha estado exento de polémicas, pues su matrimonio con Camila Parker Bowls, en adelante la reina consorte y la fijación de posturas mucho más radicales que las de su madre, indicarían que puede haber un cambio de tono en la corona, esto sumado a las expectativas por lo que pase en adelante con la monarquía y la estabilidad de la Mancomunidad de las Naciones, pues con el nuevo rey, los países miembros podrán abrir la puerta para un cambio.

Lo que dicen los panelistas

Para Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista,un elemento importante es el arte de gobernar, “la reina lo manifestó en su máxima expresión. Hubo un sofisticado profesionalismo y vivió para el ejercicio de su profesión; la reina ensanchó su papel a lo largo de todo su reinado, era sorprendente ver que la visita más sencilla, visita a un hogar de ancianos era todo un encuentro con distintos sectores de la sociedad inglesa”.

Sobre el futuro del nuevo rey, comentó que Isabel II es un símbolo difícil de sustituir para su hijo, “por eso se aferró tanto a la vida porque creía que él no tendría la capacidad que ella sí”, incluso recordó la historia de los Carlos gobernando, “el primero muere decapitado; el segundo Carlos no termina su reinado y es el fin de una dinastía y por eso llegan los Windsor. Analogías son importantes porque Carlos no la tiene fácil”.

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones, exconsejero para las comunicaciones de la presidencia entre 2016 y 2018,comentó que el impacto de la muerte de la reina es enorme, “para la inmensa mayoría de británicos no ha habido otra reina. Es la figura en las monedas y estampillas; es un símbolo de la nación”. Señaló que la muerte de la reina marca el fin de una era, de una transición que le tocó vivir de recibir un imperio y terminar en una nación importante, “pero no es una potencia que mandaba en el mundo”.

Agregó que Carlos III tiene un desafío es enorme, “él llega como rey en un medio distinto al momento que vivía Inglaterra cuando ascendió Isabel II; en ese momento monarquía era algo casi que sagrado”.

Mauricio Rodríguez, periodista, profesor universitario, exembajador de Colombia en el Reino Unido entre 2009 y 2013,recordó que la interlocución con la reina es escasa, “una vez tuve la oportunidad de conversar con ella unos 15 minutos y expresó interés por el país en tres temas: medioambiente, violencia y esfuerzos de paz”, también contó que la reina ofrece un banquete en Buckingham para todos los diplomáticos donde se intercambian algunas ideas y otras ceremonias como un té en el Palacio.

Resaltó que se desconoce lo que ella hizo, “se saben algunos episodios, pero hay hechos curiosos. Papel de reina es importante y frecuente en encuentros con primer ministros o jefes de Estado”.

Freddy Alejandro Lozano, MBA del London School of Business and Finance de la Universidad de Gales y experto en asuntos de la realeza,planteó que se puede hablar de la corona británica como la monarquía más influyente de las casas europeas, “no es solo la muerte de un monarca, es la cabeza de la iglesia anglicana”. Señaló que no se veía una decisión de un monarca desde hace 70 años, “impacto es muy alto para Mancomunidad de Naciones, a Inglaterra, Reino Unido, sino para demás casas de su generación en Europa o Japón”. Por último, comentó que la muerte de Isabel II no representa el fin de la monarquía, pero sí la necesidad de cambios radicales con el fin de “reperfilar” la imagen de un monarca ante el pueblo, “hay que dar una revisión”, concluyó.

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, señaló que la llegada de Isabel II al trono se da en el proceso de desmantelamiento del Reino Unido como imperio, “es ella la que se encarga de las nuevas relaciones del Reino Unido con esos países

Commonwealth son países que fueron colonias del Reino Unido, se independizaron tras proceso de colonización y hay países que la reconocen como su soberana, ejemplo, Canadá”.

Agregó que lo interesante es ver cómo la reina en todo el siglo XX logra administrar la transición de ser el país más poderoso del mundo sin generar mayores traumatismos y tratando de mantener una unidad nacional. Por otro lado, comentó que los hábitos mueren difícilmente, “los europeos han tenido monarquía desde edad media, hasta la primera guerra mundial, esa ha sido su forma de gobierno”, por lo tanto, comenta que la monarquía cumple una función importante en estos Estados, “preservan una unidad por encima de las rencillas políticas. Es clave que estén por fuera de disputa política y se preserve la neutralidad”, concluyó.