Con las cargas políticas definidas, ¿cómo queda el gobierno?

En Hora20 todo el análisis al panorama con el que arranca el gobierno en el Congreso tras las decisiones que tomaron los partidos de ser de gobierno, independientes o estar en la oposición. Una mirada a las cargas, a la estabilidad de la coalición y la aparente debilidad en la oposición. Después la respuesta del gobierno en medio del aumento en las tarifas de la electricidad. Por último, el análisis a la posición de Colombia frente a Nicaragua, la posible negociación y la posibilidad de aceptar el fallo de La Haya.

Un mes después de que arrancara el gobierno de Gustavo Petro, los partidos políticos definieron cuál será el rumbo que tomarán al menos en este primer tiempo en el congreso, pues según el estatuto de la oposición podrán cambiar una vez de posición en el próximo cuatrienio. El gobierno por ahora se va con el 74,32 % del congreso, pues logra 220 de los 296 escaños declarados como partido de gobierno sumando al Pacto Histórico que rune la Colombia Humana, UP, Polo, MAIS, AICO y ADA, también estarán allí el Verde, U, Conservador y Liberal. En el senado suman 79 de los 108 escaños, mientras que en la Cámara de Representantes es de 141. Los independientes serán Cambio Radical, Nuevo Liberalismo, Dignidad y la alianza Mira-Colombia Justa y Libre, mientras que en la oposición solo estará el Centro Democrático, la Liga de Gobernantes Anticorrupción y Verde Oxígeno que entre Cámara y Senado suman 31 escaños.

En los gobiernos recientes no se había alcanzado una mayoría tan fuerte como la que tiene hoy el presidente Petro en el congreso, mayoría que es fundamental para aprobar la serie de leyes y reformas que ha hacen curso por el congreso y que van atadas a su discurso de cambio. En ocasiones anteriores, por ejemplo, Iván Duque tuvo el control del 48% del congreso: Santos en 2014 tenía menos de la mitad del Senado, mientras que en el caso de Uribe en 2006 las mayorías eran del 60%.

Tras la decisión que tomaron algunos partidos como el del Conservador de estar en una coalición y del lado de un gobierno de izquierda, se han lazado críticas de miembros y expresidentes del partido, asegurando que esta decisión representaría un desprecio por la militancia conservadora, sin embargo, el partido ha dicho que no hay coincidencia con ideas de izquierda con el nuevo gobierno, sino en el discurso de cambio. Otros como la U han dicho que su decisión de estar del lado del gobierno va en la dirección de concretar mejores condiciones de vida para los ciudadanos.

Lo que dicen los panelistas

Para Claudia Dangond, abogada constitucionalista, profesora universitaria, internacionalista, politóloga y columnista,el gobierno tiene mensajes simbólicos respecto a acciones, “pero si se va al fondo, proyectos que se anuncian y lo poco radicado generan gran polémica y no logran quitar incertidumbre y temor que generó Petro en elecciones”. Destacó que el gobierno ha mostrado deseo de actuar rápido y hábilmente, algo que cree, se conecta en aprovechar coalición y mayorías enormes que se consolidan en el congreso, “y eso sabe que tiene que aprovecharlo”.

Frente a las cargas en el Congreso, dijo que tener al Conservador como gobierno es una vergüenza, “no tiene justificación de ninguna manera ni por programa ni historia. Lo opuesto al conservador es la izquierda y el socialismo que es lo que representa este gobierno”, incluso dijo que la idea de seguir defendiendo banderas azules, propiedad privada, familia y libertad de empresa es solo un mensaje sin contenido real y una forma de justificar la razón real del partido.

Lariza Pizano, politóloga, periodista y columnista en El Espectador,señaló que la posibilidad de armar una coalición tan fuerte y sólida en un congreso con una aparente negociación de bajo costo tiene una connotación fuerte de gobernabilidad y la posibilidad de sacar adelante proyectos estratégicos como la tributaria. Agregó que hay un revés en el país y una especie de tensión entre gobernabilidad y representación política, “es relación inversamente proporcional. La gobernabilidad depende de posibilidad de construir acuerdos con espíritu pragmático no siempre en beneficio ideológico”, pues afirma que esto incluso es consecuencia de lo pragmático de Petro en campaña.

Resaltó que estar en la coalición de gobierno implica unos incentivos que pueden ser perversos y con resultados contrarios, pues quien está en la oposición no podrán tener acceso a cargos ni a burocracia.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor universitario, columnista y director del Cerac,en este primer mes nos encontramos con un gobierno que no estaba listo para tomar el poder, para conformarse completo, “hoy todavía faltan directores de departamento administrativo. No recuerdo en la historia que un gobierno se demorara tanto en conformarse”. Agregó que Petro es un gigante de la política y que asistimos a un gobierno liderado por un gigante de la política, “pero de política como la hemos visto siempre, no basada en ideóloga o partido, sino en una representación transaccional de quienes tienen poder en el Congreso”, destaca que eso refresca y cambia porque el anterior gobierno se criticó porque era corporativista.

Sobre el rol de la oposición, comentó que quedó emasculada en el debate parlamentado y que no debería extrañar que sea pequeña,“estamos viendo que gobierno Duque fue muy impopular, hizo cosas mal, gastó capital político en luchar contra paz y la amplia coalición de Petro puede ser producto de lo mal que lo hizo el anterior gobierno”.

Guillermo Rivera, exministro del Interior, excongresista y columnista,resaltó que el gobierno ha sido coherente en primer mes, “no encuentro contradicción en lo dicho en campaña y lo planteado en gobierno, pero ha habido algo de inexperiencia política en algunas de sus ministras”. Sobre las cargas políticas, comentó que hay que reconocer el hecho político de lo obtenido por el Pacto Histórico y sectores de centroizquierda en las elecciones del 13 de marzo, “este gobierno parte con propias tropas significativamente muy grandes”, mientras que afirma que lo ocurrido con los tradicionales (Liberal, Conservador y U), es que no han logrado romper herencia del Frente Nacional, “una consecuencia de ese pacto político es que partidos de ese entonces se acomodaron a estar en el poder independiente de quien sea el jefe de Estado”, pues afirma que estos partidos estén en la coalición puede ser un contrasentido en lo ideológico, pero recuerda que también acompañaron los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque.

Por último, dijo que no es reprochable que estos partidos tengan representación, “así funciona la democracia, el problema es que esa participación de partidos en gobierno luego se traduce en relación clientelar entre congreso y gobierno, esperamos que se rompa esa relación”.