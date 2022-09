Carlos Andrés Gómez sueña con jugar junto a Luis Díaz: 'es mi referente'

Carlos Andrés Gómez es sin lugar a dudas el hombre del momento en Millonarios. El atacante de apenas 19 años viene de ser la gran figura del azul en el clásico frente a Santa Fe (anotó doblete) y suma tres partidos consecutivos marcando.

El joven nacido en Quibdó, Chocó habló en El VBAR Caracol sobre sus inicios, las dificultades que pasó en su infancia, la llegada a Millonarios de la mano del 'Pitirri' Salazar y el objetivo que tiene el grupo de cara a las finales de Liga y Copa Colombia.

"Fue una niñez muy dura, pero nunca me rendí. Mi papá me metió en esto del fútbol y me ha tocado duro. Yo salí de la escuela Real Quibdó en Chocó... Había mucha necesidad y desde muy chiquito no estuve con mi familia, busqué por fuera el sueño de ser futbolista profesional", mencionó.

Agregó que Jeferson Santo, a quien llama su "padre político", fue quien lo descubrió en el barrio y antes de un torneo le regaló unos guayos. Desde entonces "me apoyó siempre".

Tras esto terminó llegando a la ciudad de Cali, en donde lo acogió la escuela de Bernardo Redín.

"Tenía como 11-12 años y jugaba con unos Sub20 porque los otros equipos no estaban interesados en darme casa hogar, como no tenía el dinero para pagar entonces me ponían peros. El único que me dio la posibilidad fue Bernardo Redín", develó.

De allá pasó al equipo Pasión Verde, pero las cosas no funcionaron: "No me sentía bien y decidí en diciembre regresar donde mi familia porque los extrañaba demasiado".

La posibilidad de llegar a Millonarios se dio cuando a Gómez le avisaron de unas pruebas. Para sorpresa de muchos, aplicó en la posición de lateral izquierdo y aún así pasó. Ahora bien, Ricardo el 'Pitirri' Salazar fue quien le recomendó probarse como extremo.

"Se dio la posibilidad de venir a Bogotá y quedé. Me probé en la sub 20 como lateral izquierdo, me vieron las condiciones y me pusieron de extremo. Ahí me quedé... La banda era el único lugar que miraba como flojo para meterme, ya lo había hecho en el pueblo. Por allá eran extremos muy bravos y me iba bien, así que en la prueba tomé la decisión de quedarme de lateral. El profesor Pitirri me dijo que probáramos de extremo a ver qué tal porque había visto mis cualidades y me fue bien".

Desde entonces fue ascendiendo hasta ser la figura que hoy en día es. Del equipo reveló que tiene muy buena relación con Diego Herazo por ser chocoanos y que vive junto a Yuber Quiñones y Álex Moreno Paz, también canteranos.

De cara a lo que viene, Gómez se mostró confiado en que llegarán los tan anhelados títulos y advirtió a los hinchas: "Les pido que nos sigan apoyando en todo momento como lo han venido haciendo. Se que este año se dará el doblete (Liga, Copa), con la ayuda de Dios".

Finalmente se refirió a la posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia para los amistosos de septiempre y afirmó que Luis Díaz es su referente.

"Para mí sería un sueño que me convoquen a estos partidos de septiembre, pero por el momento estoy concentrado en el equipo. Tenemos ese objetivo de ser campeones para darle ese título a mi familia y a esta hinchada, que se lo merece porque nos apoyan en todo momento… Me gusta mucho la Liga de Inglaterra y en especial el Liverpool. Luis Díaz es el que me gusta más. Sería un sueño compartir con él, es mi referente. Lo admiro mucho y sería un orgullo jugar".