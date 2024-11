“Me enviaba audios amenazándome”: madre de menor asesinado en Malambo, Atlántico

Continúa la consternación en el municipio de Malambo, Atlántico, tras el asesinato de un niño de 11 años y del estado crítico en que se encuentra la abuela del pequeño luego de que los dos fueran, al parecer, atacados con arma de fuego por parte de la expareja de la madre del menor.

A las afueras de Medicina Legal, Liney Fuentes Cabrera, progenitora del niño, contó llorando que ella tenía un amparo policivo debido a las aparentes amenazas que había recibido por parte de su expareja. Asimismo, también explicó detalles del momento en que ocurrió la tragedia cuando el hombre llegó a su vivienda y, al no encontrarla, le disparó a su hijo y a su mamá, dejando al primero sin vida y a la segunda gravemente herida.

“Dicen los vecinos que él me estaba vigilando desde un monte, haciéndole creer a las personas que estaba recogiendo basura. Cuando me fui, él entró a mi casa, le preguntó a mi mamá si yo estaba, ella le contestó que no, y él comenzó a revisar los cuartos, me buscó y, al no encontrarme, le pegó tres tiros a mi madre, y a mi hijo que estaba en la sala, le pegó dos”, dijo la mujer.

Fuentes Cabrera continúo relatando que el señalado homicida salió de la vivienda caminando tranquilamente. La mujer, argumentó que contaba con un amparo policivo por unas aparentes amenazas que había recibido por parte de su expareja, y denunció una presunta negligencia por parte de las autoridades, las cuales pudieron haber evitado el homicidio de su hijo.

“Me estaba esperando con un cuchillo”

“Yo había ido a la Comisaría de Familia, donde me dieron un amparo policivo y luego de eso me enviaron a la Fiscalía de Soledad, a donde fui con mi hija. En la Fiscalía me dijeron que si él me seguía amenazando, iban a proceder con el caso y que si en caso tal me pasaba algo, yo directamente debía llamar a la Policía. Nos dieron una constancia para entregársela a él (señalado homicida) y dicho papel no se le pudo entregar porque me acercaba siempre al CAI y la Policía siempre me decía que no estaba disponible para ayudarme a entregarle el papel”, aseguró.

Liney afirmó que luego de esto, el hombre “siempre me estaba esperando con un cuchillo para matarme. Llamé el sábado a la Policía para que me colaboraran con dicho papel, y me dejaron en visto. Nunca la Policía fue a mi casa”.

Tras ocurrir el asesinato del menor, la Policía capturó al presunto agresor, quien deberá responder por lo sucedido.