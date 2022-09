Carlos Andrés Gómez le mandó un mensaje a quienes lo apodan 'Tinito'

Millonarios acumula diez jornadas sin perder en este segundo semestre de la liga colombiana. El equipo de Alberto Gamero se perfila como uno de los favoritos al título por su comunión entre experiencia y juventud.

Carlos Andrés Gómez se ha convertido en la principal pieza ofensiva del club. A su velocidad y desequilibrio le sumó definición, aquello que tanto se le criticó. El joven de 19 años habló con El VBAR Caracol sobre su explosión en el equipo capitalino a temprana edad, las enseñanzas de Gamero y Arnoldo Iguarán, el anhelo de ser campeón y aprovechó para dar claridad sobre los apodos que le han puesto.

"Estoy muy contento. Es un momento que siempre he querido tener, gracias a Dios todo se me ha venido dando con el trabajo que hacemos como equipo... La relación con mis compañeros en cancha es muy buena. Siempre está esa alegría, me la llevo bien con todos porque soy muy alegre y me gusta estar compartiendo con los compañeros", comentó.

Reconoció que su mejoría se debe al continuo trabajo con Alberto Gamero, a quien considera su "padre" futbolístico, y Arnoldo Iguarán. "Tenía el arco cerrado, pero era más de trabajar. Gracias al profesor Iguarán y Gamero cada día mejoro", expresó.

Respecto al entrenador samario dijo: "Es como un padre, cada día me dice que siga con humildad, trabajando, que no deje de hacer nada, que la disciplina lo es todo".

Mientras que del preparador de delanteros mencionó: "Me ha trabajado mucho la definición, me ha enseñado a que tenga mucha tranquilidad, que levante la cabeza en el último tercio. También me viene enseñando la forma en la que él le pegaba".

Precisamente todo esos entrenamientos se han visto reflejados en su reciente cuota goleadora. El joven chocoano suma tres partidos consecutivos marcando (Santa Fe, Cortuluá y Medellín). Así mismo suma siete goles este semestre entre Liga y Copa.

Sobre lo anterior, aseguró que le gustaría cerrar el semestre liguero con entre 10 y 15 anotaciones. Incluso reconoció que el tanto que más le ha gustado fue el que le hizo a Cortuluá, cuando se la picó al arquero.

En cuanto a su juego, Gómez indicó que le gusta más correr al vacío buscando balones largos que gambetear rivales. Así mismo hizo énfasis en sus virtudes en el juego aéreo porque "desde muy chico me gustaba saltar con mis compañeros".

Por otro lado, el nacido en Quibdó afirmó que Diego Herazo es el jugador con el que mejor se la lleva de la nómina azul porque "somos chocoanos, llevamos esa alegría y mantenemos recochando".

Sobre el lío por sus apodos, dio claridad a todos: "No tengo problemas por eso, me siento contento por todos. Me gusta más 'Tinito', es un orgullo que me comparen con esa estrella, la maravilla que era. No me gustaba el que me decían en la Sub20: el Diablo".