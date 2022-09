Pienso en llevar alegría: La Toxicosteña, sobre su nueva canción

La cantante comentó que su nuevo sencillo hace alusión a una experiencia que tuvo en el pasado cuando descubrió que en las fotos de su pareja de esa época aparecían comentarios sospechosos de otra mujer.

La artista aseguró que quiere trasmitir alegría y que esta es la principal intención de la nueva canción de la Toxicosteña que pretende amenizar los ambientes de carnaval y discoteca: "todo es color, todo es rumba", señaló la artista.

Para algunos de sus fanáticos, la forma particular en la que la artista escribe sus canciones les resulta curiosa, pues se destacan entre sus letras expresiones propias de la costa caribe que han tenido gran acogida en su público. Sobre la manera en la que ella escribe sus canciones, dijo que: "de repente me levanto y me sale la idea y la escribo", comentó la Toxicosteña.

La cantante invitó a todos sus seguidores a escuchar el lanzamiento de su nuevo sencillo "La Chucha Preciosa" hoy (2 de septiembre) a las 8:00 p.m.