Gia presenta en Caracol Radio su sencillo “Yo te bailo”

La cantante bogotana Gia, sobrina de Fanny Lu, trae a consideración al público su nuevo sencillo “Yo te bailo”, una grata combinación de pop latino y trap, lleno de sensualidad y poder femenino, que invita al riesgo ante un amor a primera vista. Gia alterna el baile, la equitación y su amor por la pintura, con la grabación de nuevas sorpresas musicales.

En palabras de Gia, quien visitó los estudios de Caracol Radio “Yo te bailo” es, “una canción que mezcla la salsa, el son cubano con el trap y lo urbano que es mi género, soy cantante de pop urbano, me arriesgue a mezclar estos ritmos porque no es algo que se escuche mucho, pero yo le dije a mi productor desde el día número uno esto puede salir o muy bien o muy mal, afortunadamente salió muy chévere, nos reunimos en el estudio con mi manager, quien también es compositor y Natalia Bautista, entre ella, mi productor y yo empezamos a componer la canción”.

Ser sobrina de Fanny Lu ha sido una ventaja para Gia, “ella ha sido indispensable en mi carrera, ha sido una mentora impresionante y le doy el reconocimiento que se lo merece, lo que me ha enseñado mi tía, no me lo puede enseñar absolutamente nadie más, los tips que me ha dado desde la experiencia, no me los puede dar nadie más, porque esto es algo que no está escrito, ella me ha guiado de una forma muy precisa” afirma Gia.

La bogotana ha sido seleccionada para el show de gala de Premiación del Festival de Cine Hecho con Celulares de lo cual Gia dice, “que me hayan escogido como la artista principal de SmartFilms 2022 ha sido un honor gigante, llevo unos meses de carrera, pero muchos años de preparación y que reconozcan mi proyecto, que reconozcan que soy capaz de pararme en una tarima y dar un show es para mí un honor gigante, es la primera vez que hago un evento así de grande y ser reconocida como la artista principal, genial, es que aún no me lo creo”.

Con sus sencillos "Lisboa", "animal", "Cupido" y ahora “Yo te bailo”, Gia ha conquistado de manera orgánica público en Colombia, Ecuador y México. más información y ver los videos a través de @giamusic.official.