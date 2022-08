Alonso Sánchez enfocó su libro ‘La mirada de Humilda’ en su perrita fallecida

En 10AM Hoy por Hoy habló Alonso Sánchez Baute sobre su más reciente libro 'La mirada de Humilda', texto enfocado en su perrita, con la que compartió 14 años. El autor comentó que para él ha sido difícil recuperarse luego de que su mascota falleciera.

Sobre la posibilidad de que adopte otro perro, el autor mencionó: "Sí lo he pensado, pero no es el momento para tenerlo. Acabo de mudarme y la remodelación del apartamento me ha tomado mucho tiempo y lo que menos necesito en este momento es un perro. Necesito reorganizar mi vida, la cual la comenzó a organizar la muerte de Humilda".

Asimismo, el autor mencionó que aprendió muchísimo de su perrita y justo por eso decidió compartir su historia. "Humilda nos está humanizando, ella influyó en cambios en mi vida, no solo fue la mudanza, sino cambios en mí que comenzaron con su muerte. Creo que se trata de humanización, pero también de lo que yo aprendí con este proceso. Que alguien, una mascota o un objeto llegue a tu vida y te muestre una mirada diferente del mundo hay que aprovecharlo".

Por otro lado, aclaró que en su experiencia con su mascota logró evidenciar que los perros están domesticados desde hace siglos. "La relación con los perros viene desde hace muchos siglos, y están domesticados, pero han acompañado al hombre y por eso estos animales siempre nos buscan. La humanización viene desde hace tiempo, desde los egipcios, quienes los acostumbraron a consumir lo mismo que nosotros. No se puede hablar de humanización ahora, porque es algo que ya ocurrió hace miles de años".

