MinDeporte: El abuso sexual en clubes deportivos de Colombia es recurrente

María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, sobre el derecho de petición presentado ante el Ministerio del Deporte por los padres de las niñas presuntamente acosadas sexualmente, por sus entrenadores y directivos, mientras se formaban como futbolistas en el Club Deportivo Besser en Bogotá.

"A mí me hierve que la fiscalía no haga nada. Yo hago parte de la Asociación Mujer y Deporte y hemos recibido más de 30 casos en los cuales las víctimas quedan tristes y ahora esto me parece más aberrante", aseguró la ministra.

"Ya hemos oficializado ante el Instituto de Recreación y Deporte, que son los encargados de qué deben hacer con los clubes", precisó Urrutia.

La problemática concierne a que, según las denuncias puestas en conocimiento público ante el Ministerio del Deporte, señalan que los entrenadores y directivos del Club Deportivo Besser sostenían conversaciones íntimas con las jugadoras, quienes en su gran mayoría son menores de edad. Entre estas conversaciones se destacan imágenes privadas que los directivos pedían de las deportistas con el fin de que se les permitiera participar en los partidos.

"Lo que nos toca sudar para ser deportistas y también vender el cuerpo, no creo que sea lo justo. Ahí sí hay que pedirle el favor a la Fiscalía de que actúe", expresó la ministra.

Dentro de lo expresado por la ministra de Deporte ante la Institución se han presentado "casos aberrates" como es también la denuncia sobre la "prostitución de niñas en Bolívar, para poderlas llevar a las competencias", expuso Urrutia.

Gracias al canal del Ministerio del Deporte "Ni silencio ni violencia" se conoció lo ocurrido en el interior del Club Deportivo Besser. Sin embargo, las denuncias por abuso sexual a deportistas en Colombia "son recurrentes", según lo comentó la ministra del Deporte.

Ante esta crisis, la ministra señaló que en muchas ocasiones las víctimas no denuncian "porque el deporte es una ilusión, una oportunidad de vida, y si uno de mujer no permite que la violen, no la llevan al evento", enfatizó la ministra.

"Daremos toda la protección necesaria desde el Ministerio, por ser mujer, y por ser deportista" resaltó Urrutia sobre el temor de algunas mujeres a denunciar los casos de abuso de los que son víctimas.

"A ellas las invito a que volteen la página y digan: tengo el derecho de jugar porque me lo gané en el terreno y no me lo pueden violar" concluyó la ministra Urrutia.

