Reconstrucción de Providencia, ¿cómo corregir los errores?

En Hora20 una mirada a fondo a la polémica que se generó tras la visita del presidente Petro a Providencia, se analizó la necesidad de una reconstrucción integral, el papel de los órganos de control, los sobrecostos y la sacada de espejo retrovisor del nuevo gobierno. Después una mirada a los pasos que empieza a dar el gobierno nacional hacia su idea de “Paz Total”. Por último, una opinión sobre los 20 años que nos podríamos demorar en implementar el Acuerdo de paz.

Una visita del presidente Petro y cuatro de sus ministros a Providencia bastó para volver a poner la lupa sobre el proceso de reconstrucción de la isla tras el golpe que dejó el huracán Iota en noviembre del 2020. Después de que el expresidente Duque se comprometiera a una reconstrucción de 100 días y decir en los días finales de su gobierno que la renovación de Providencia era del 85 por ciento, el presidente Petro realizó varias críticas y le pidió a los órganos de control investigar los sobrecostos, pues ese es el punto central. El presidente Petro señaló que la construcción de algunas viviendas superaba los $600 millones, algo que definió como una “barbaridad” y que se producía al concebir la reconstrucción bajo el concreto y no dejando al ser humano en el centro, “La reconstrucción tenía que contemplar el punto de vista humano en la cultura de la comunidad raizal de la isla de Providencia”, comentó este domingo en la noche.

Agregó que tampoco se entiende cómo la construcción del hospital de Providencia apenas se contrató una semana antes de su llegada al poder y habló sobre los problemas que tienen las casas ya entregadas en términos estructurales o de pozos sépticos; destacó que la reconstrucción destruyó las cisternas y que ahora se cuenta con una planta desalinizadora que subió 10 veces el costo del metro cúbico. El presidente también criticó no haber utilizado mano de obra local o las arquitecturas locales. Funcionarios del anterior gobierno defendieron su labor, manifestaron que sí hubo concertación con la comunidad y que 330 casas sí costaron $600 millones y 737 viviendas costaron $390, esto ante los altos costos para que los materiales llegaran a la isla.

Lo que dicen los panelistas

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde,destacó que sí puede resultar escandaloso que una vivienda de interés social en Providencia cueste tres veces más, pero aclaró que se debe tener en cuenta el aumento de precios en pandemia y las dificultades en el transporte. Aclaró que el enfoque diferencial por territorio en la isla es donde la cultura y tradición se usa un material, pero ahora la novedad es un huracán categoría 5, “esto lleva a nuevas realidades de toma de decisión de cambiar la madera clásica por otro material”.

Frente a la necesidad de despliegue de la gestión del riesgo, aseguró que ante la llegada del fenómeno de la Niña debe haber capacidad de despliegue y velocidad que pasa por servidores, instituciones y comunidades.

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista,en el país hay un problema en la atención de desastres desde la gestión, “el problema es que pasamos de la negligencia pura a la corrupción, eso dificulta convencer de que funcionó al dedillo”, por lo tanto, comenta que le preocupa que no se dé una aproximación más técnica e institucional a las críticas del gobierno Petro, “pero se sacrifica la cifra, el espejo retrovisor y aparece una cifra disputada”. Frente a la dificultad de los procesos con las comunidades, planteó que el nivel de desconfianza en las zonas alejadas del país es muy alto, por lo tanto, no lo sorprende las suspicacias y que la interacción entre las instituciones sea problemática.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y miembro de Visión Colombia 2022,señaló que el gobierno de Iván Duque cumplió con una intervención técnica que permitió garantizar la vida de los raizales. Aseguró que varios elementos como el acompañamiento concomitante de la Contraloría para evitar un detrimento patrimonial y que las autoridades locales digan que, sin la labor del gobierno nacional, la reconstrucción no sería posible, generan tranquilidad. Frente a lo dicho por el nuevo gobierno, señaló que el presidente Petro saca un bombazo social y político con su información en vez de acudir a lo técnico y presentarlo ante la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía.

Frente a la idea de la paz, planteó que el discurso del presidente Petro lo seduce al ser inteligente. Aunque planteó que hay varios puntos que desmoralizan a la ciudadanía relacionadas con las supuestas causas del conflicto como un conflicto por la tierra, pobreza o la causa política.

Luis Felipe Henao, abogado, columnista y exministro de Vivienda,explicó que lo que se hizo mal en un inicio fue prometer que la reconstrucción estaría lista en 100 días, “se dijo que sería en 100 días, se anunciaron obras que era imposible en ese tiempo por procesos de socialización con comunidades raizales y poder generar consenso en cada uno de estos temas”. Pero agregó que este tipo de reconstrucciones no son fáciles y que el objetivo siempre debe ser que las cosas se hicieran bien, “este proceso fue por administración delegada, las tres empresas no se ganan un solo peso y se les pidió el favor con el objetivo de que esto terminara bien; esto no es vivienda de interés social”.

Agregó que hay cosas que extrañan como el esfuerzo de tanto frente de obra en isla tan distante y que no tiene puerto, “que en carga pesada es limitada y se peleaban los hoteles, las casas, el hospital a quién le entraba primero el material porque no les interesaba quedarse más tiempo”.