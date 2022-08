El panorama del sector de hidrocarburos con el nuevo gobierno

En Hora20 un programa especial para hablar de gas, petróleo y del sector de hidrocarburos. Se analizaron las propuestas con las que llega el nuevo gobierno, el papel real del gas en medio de la transición energética y de la necesidad de consensos entre el sector público y el privado. Se debatió sobre el impacto de la reforma tributaria que se acaba de presentar en el sector, así como las posibilidades de hacer modificaciones. Por último, una mirada a cómo solucionar el hueco fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

La llegada de un nuevo gobierno volvió a poner sobre la mesa la importancia del sector de los hidrocarburos y el minero en medio de la transición energética. Declaraciones como las de la ministra de Minas, Irene Vélez ante una posible importación de gas desde Venezuela tras una eventual pérdida de la autosuficiencia o los impuestos para el sector que trae la reforma tributaria, han genero discusiones sobre el futuro del sector que a nivel global vive interesantes momentos, pues la guerra en Ucrania y los vientos de recesión han llevado a un aumento en los precios del petróleo y una demanda que en 2023 puede ser de 103 millones de barriles al día. La ministra ha aclarado que la prioridad es garantizar que las reservas sean suficientes y que el país tenga soberanía energética, respetando los 180 contratos de exploración, explotación y producción de hidrocarburos, sin embargo, se ha abierto el debate sobre la importancia que tiene el gas en medio de la transición energética, pues para algunos no deja de ser un combustible fósil, mientras que para la Unión Europea, es una actividad ambientalmente sostenible. Esto se da en medio de un proyecto que busca prohibir el fracking y los pilotos que hoy se desarrollan, así como en medio de las preocupaciones por el amplio huevo fiscal en los precios de los combustibles.

Lo que dicen los panelistas

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas,planteó que la reunión con la ministra de Minas, Irene Vélez fue positiva y con disposición al consenso, “gracias a esa apertura, pudimos compartir argumentos para que ella afirmara que el gas natural es fundamental para la transición”, agregó que también se habló de cómo impulsar, priorizar y destrabar los 170 contratos de ejecución para explorar y explotar en el sector de hidrocarburos. Resaltó que la posición del gobierno sobre no firmar más contratos de exploración tiene afectación a futuro y en la ejecución de actuales contratos, “eso es desacelerar la inversión y de ahí que ministra hablara de la importancia de los cuellos de botella de los 170 contratos que la ANH porque 90% están suspendidos”.

Aclaró que el gas natural tiene componentes ambientales que lo hacen consistente con el propósito de acelerar la transición energética, “es importante para cerrar brechas sociales y reducir pobreza, es importante para la transición en lo que tiene que ver con un estudio en el que se hizo sobre rol de gas natural en energías”.

Para María Fernanda Suárez, exministra Minas y Energía y miembro del Comité autónomo de la Regla fiscal,resaltó que se ha intentado atacar al suministro como si fueran los malos, pero considera que el eje a atacar debería ser el consumo y abordarlo desde la política ambiental, “reducir el potencial energético y empezar a importarlo es lo equivocado”. Explicó que es indispensable disminuir el consumo de energía, “pero eso no es de Ecopetrol o los que producen gas y petróleo, eso está a cargo de otras políticas”, pues destaca que es inconsistente que se subsidie el precio de gasolina, “el problema de emisiones no es por producirlo, es por el consumo. Consumo es mucho menos que el resto del mundo en Colombia”.

Agregó que sin las regalías o los ingresos que deja el sector de hidrocarburos, los 50 millones de colombianos somos mucho más pobres.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional y columnista,aseguró que ante un proceso de transición se esperaría que se plantee una hoja de ruta con muchos cálculos sobre reducción de C02, la generación de nuevas energías y cuántos campos eólicos o solares se necesitan. Agregó que es importante un observatorio de tecnologías que pueda dar frutos para organizar la hoja de ruta y, “que los discursos no terminen reemplazando las cuentas; eso no funciona bien”. Pues afirma que se deben hacer bien las cuentas, de manera precisa y no ceder ante la tentación fácil de prohibir algo.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas,señaló que tanto la hoja de ruta como el diálogo abierto es necesario para avanzar en la discusión, pues cree que la hoja de ruta debe empezar por un reconocimiento de que las empresas ya están invirtiendo en descarbonización y en proyectos como el piloto de Promigás en hidrógeno verde. Agregó que el reconocimiento debe partir de que exista una transición real y justa, “el gas cumple papel importante en matriz energética y sobre todo en los más vulnerables., Por ejemplo, Colombia es un caso de éxito en masificación de gas, en 1990 solo el 5,9% de la población tenía acceso a gas, hoy es el 66 por ciento”.

Destacó que se puede incentivar fuentes, “tenemos la posibilidad de empezar plan de masificación de gas natural que permite conectar 1,6 millones de hogares que cocinan con leña”, también dijo que sería importante ver cómo se logran incentivos para reemplazar flotas por menos emisiones.

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos y exministro,explicó que los nuevos contratos en reservas de gas no son suficientes y que en esa medida el país necesita nuevos contratos. Resaltó que es importante un diálogo franco con el gobierno en el que se revisen premisas sobre el componente ambiental al tener en cuenta el aporte de Colombia a los gases de efecto invernadero, “una premisa fundamental a revisar: si está de acuerdo en que gas sea un combustible verde y que es clave en transición; es fundamental saberlo”, también destacó que el desafío actual está en la matriz energética y en el transporte y revisar cómo está el país ante tres transiciones: energética, macroeconómica y la productiva.

Por otro lado, destacó que le preocupa que se le cierre la puerta a una industria importante con la carga fiscal que representa. Frente a la tributaria dijo que si bien hay un consenso en la necesidad de reducir la pobreza y tener un ajuste fiscal, el centro está en cómo se estructura la reforma, “el 24 o 25% recae en el sector petróleo con una carga fiscal del 80%; es un poco matar la gallina de los huevos de oro en la manera como se contribuye al país”. Afirmó que ante este panorama va a ser inviable proyectos claves, lo cual desincentiva la inversión.

Para Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, profesor universitario, columnista, se debe partir del uso del suelo, recuerda que el 55% de los GEI se producen por deforestación y prácticas agrícolas, “ahí debe estar la prioridad”. Afirmó que el país tiene una matriz energética prodigiosa, pero que la discusión de la descarbonización de la economía tiene que ver con el uso del suelo. y con el gas, “he hecho énfasis de que Colombia debe seguir explorando gas y petróleo al infinito, hay oportunidad de que Colombia exporte petróleo y carbón mientras haya demanda”, frente a ese punto, indicó que hay una conclusión: una cosa es descarbonizar localmente la economía en términos de transición a energías renovables no convencionales como eólico, y otra cosa distinta es explorar para nuevos yacimientos que Colombia tenga como objetivo explorar.

Aclaró que no apunta a decir que se debe explotar en cualquier lugar del país, pues rescata que hay regiones donde no se puede ni se debe explotar ante las condiciones que no lo permiten, “prohibir, prohibir es una cuestión ideológica muy dañina. Prohibición de fracking es muy negativa, cabe recordar que la exministra Suárez creó una alternativa de proyectos pilotos de investigación para definir si se hace o no”.