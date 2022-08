Se debe seguir explorando gas y petróleo al infinito: Manuel Rodríguez

Durante el debate de Hora20 sobre el sector de hidrocarburos en el nuevo gobierno, el exministro de Ambiente y columnista, Manuel Rodríguez aseguró que Colombia debe seguir explorando gas y petróleo al infinito, hay oportunidad de que Colombia exporte petróleo y carbón mientras haya demanda”.

Aclaró que no apunta a decir que se debe explotar en cualquier lugar del país, pues rescata que hay regiones donde no se puede ni se debe explotar ante las condiciones que no lo permiten, “prohibir, prohibir es una cuestión ideológica muy dañina. Prohibición de fracking es muy negativa, cabe recordar que la exministra Suárez creó una alternativa de proyectos piloto de investigación para definir si se hace o no”.