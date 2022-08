El Pulso del Fútbol, 8 de agosto de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota de Junior ante Once Caldas, en la celebración de los 98 años del equipo barranquillero. César dijo: "Hay ruido de sables en Barranquilla, porque el Once Caldas se les tiró la fiesta, y hoy ya amanecieron unos periodistas diciendo que Cruz Real puede salir y que llegará Julio Comesaña". Sobre el tema Óscar agregó: "Gane o pierda Junior, siempre he dicho que no me gusta Cruz Real como técnico del equipo barranquillero. Espero que no lo vayan a respaldar los directivos, porque fijo ahí mismo se va".

No olvide escuchar el audio del programa.