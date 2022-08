El escenario político a 48 horas de la posesión presidencial

En Hora20 un programa para hablar a menos de 48 horas de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la república, del ambiente político, de las expectativas frente a la transmisión de mando del próximo domingo, de los actos simbólicos que ha protagonizado el presidente electo, así como una mirada a los presentes y a los ausentes. También una opinión al silencio frente a un gabinete que sigue incompleto.

Después el debate sobre las expectativas, las primeras decisiones y el país que recibe Gustavo Petro el próximo domingo.A menos de 48 horas de que el país enfrente el inicio de una visión de cambio que prometió Gustavo Petro en las urnas, son varios los hechos, el silencio y las expectativas presentes. Por un lado, están las críticas a la falta de un gabinete completamente listo antes de la posesión, hasta el momento, el presidente electo ha designado ministros en ocho carteras, en la DIAN, dos agencias del Estado, dos embajadas y el comisionado para la Paz.

Por lo tanto, quedaría por nombrar diez ministros del gabinete, más las consejerías, DNP, DPS, Secretaría Privada, entre otros cargos que dependerán del nombramiento que realice el próximo inquilino de la Casa de Nariño.Por otro lado, está la expectativa de lo que ocurra en el país el próximo domingo, pues en esa ocasión la transmisión de mando contará con al menos la presencia de 100 mil personas en Bogotá; 55 actos culturales y casi 70 artistas presentándose en distintos puntos. También la toma de posesión contará con la presencia de cinco invitados de honor entre los que están jóvenes, campesinos y trabajadores.

Mientras, que el simbolismo se extiende a las fotografías oficiales del próximo presidente en Caño Cristales en el Meta o la “posesión ancestral” a través de una ceremonia Arahuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta a la cual asistió Gustavo Petro.

El simbolismo también estará con la presencia de la espada de Simón Bolívar en el acto del próximo 7 de agosto, así como la presencia de presidentes de más de diez países de la región; comitivas de países como Japón, Reino Unido y Corea del Sur; la representación de 13 organismos internacionales, mientras que estarán ausentes presidentes de países como México y Perú, los cuales tendrán enviados especiales.Lo que dicen los panelistas.

Para Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, hay un interés internacional bastante particular con la llegada de Gustavo Petro al poder, “no es una transición como cualquier otra, desde lo internacional se ve un cambio grande y es el primer gobierno de izquierda que llega al poder; hay mucha expectativa sobre las reacciones que esto va a producir y cómo va a producir un cambio en la configuración latinoamericana, si esto realmente es la consolidación de una segunda versión de ola rosa o si es un experimento distinto”.Agregó que tanto la ceremonia de posesión como algunas de las designaciones que ya conocemos, envían mensajes.

“Pero el más particular tiene que ver con la apertura del Estado a una cantidad de sectores que han estado marginados”, pues resalta que ver ejemplos como los de la nueva embajadora ante Naciones Unidas o Washington y ceremonia con arahuacos, tienen una intención por visibilizar una parte de la Nación que no se había articulado con el Estado, “ellos estaban marginados de las políticas y del ejercicio del Estado”.

José Daniel López, exrepresentante a la Cámara y director ejecutivo de Alianza IN, planteó que no es alertamente que hasta el momento no se conozca la totalidad del gabinete, pues apunta que por lo regular se conoce con antelación, pero que lo importante será lo que se conozca el próximo domingo. Reveló que el presidente Duque firmó el pasado jueves 4 de agosto un decreto que levanta la obligación de publicar hojas de vida 15 días antes para algunos nombramientos, “eso levantaría la angustia de los días hábiles”.

Por otro lado, comentó que seguramente armar el rompecabezas entre varias categorías tiene una complejidad, “pase lo que pase, cuando Petro fue alcalde, varios nombramientos del gabinete se conocieron el mismo 01 de enero”.Frente a lo simbólico, comentó que se invita a personas representativas o el tema de espada de Bolívar, “hay cosas que son sensatas ante expectativa de cambios. Cambios desde la política son lentos, grises, complejos y sobre todo con barreras fiscales”, en esa medida, cree que el simbolismo será importante para enviar los mensajes de cambio.

Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado y columnista en El Espectador, señaló que la llega de Gustavo Petro es un nuevo gobierno para Colombia que se sale de lo formal en muchos aspectos, “todo el mundo quiere ver cómo será el discurso del domingo, cuál será el modelo de gobierno, si será cercano a Lula o si es uno similar al de Venezuela”. Resaltó que será un gobierno cercano a causas populares al cambiar esquemas de poder a través de lo simbólico.

También planteó que será importante analizar en adelante si se votó por un cambio para seguir igual o si hay una independencia total frente a partidos tradicionales, “todo el mundo espera qué va a hacer nuevo gobierno ante autonomía”.

Angélica Lozano, senadora de la república, resaltó que hay una enrome expectativa de cambio y transformación con la carga simbólica de que es un gobierno que tiene una diferencia real y de base, “la gente quiere y espera ver cambios pronto, ahora toca ver una forma de gobierno que sin duda será diferente; eso trae un cambio y turbulencias que ya se ven en el Congreso”.

De otro lado, comentó que se viene una agenda de reformas donde la curva de aprendizaje es demandante, “hay que abrocharnos cinturones y desde el Verde seremos soporte en el Congreso