Reforma al Congreso, ¿ahora sí es estructural?

En Hora20 un análisis a los proyectos que empiezan a ser objeto de discusión en el nuevo Congreso. Se habló de la nueva reforma al congreso que buscaría dar mayor transparencia, reducir la corrupción y cambiar desde adentro el funcionamiento del legislativo. También se analizaron otros proyectos como el que busca permitir la participación política en época electoral. Después un análisis a varias frases que dijo esta mañana el presidente Duque en entrevista con el equipo de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Por último, una opinión de los logros de la JEP en la última semana.

Empezando un nuevo cuatrienio los congresistas empiezan a preparar los proyectos claves para empezar a utilizar el capital político que hay en el arranque. Uno de estos casos son tres proyectos que se radicaron este miércoles y que van en la dirección de tocar al congreso y la participación política. El proyecto central es el acto legislativo que presentó el Pacto Histórico en el que se plantea la reforma al congreso, la cual comprende desde limitar a tres periodos consecutivos la reelección de congresistas; aumentar el periodo de sesiones que ahora irían del 1 de febrero al 20 de junio y no desde el 16 de marzo, así modificaciones en el régimen salarial, pues ahora será de 25 salarios mínimos a partir del 2026 y no será criterio para definir el salario de otros funcionarios públicos.

Otro de los ejes centrales será modificar las causas de pérdida de investidura, pues a las ya existentes, se sumaría el ausentismo, pues no acudir a 6 sesiones de plenaria en los que se discutan actos legislativos o mociones de censura y 6 sesiones de comisiones, llevaría a la pérdida de investidura. Por otro lado, los servidores públicos no podrán nombrar ni postular personas con cuarto grado de consanguinidad; segundo de afinidad y primero civil. Mientras que se plantea que quien haya ejercicio cargos como magistrado de alta corte, procurador, defensor, contralor o registrador no podrá ser reelegido; deberá esperar un año para postularse a un cargo de elección popular y no podrá ser nominado para otro de esos cargos.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, directora de la Escuela de gobierno de la Universidad de los Andes y abogada,comentó que sí haycomo un deja vu en propuestas como la de reducción de congreso, la cual ya estuvo en manifiesto democrático de expresidente Uribe y recordó que Andrés Pastrana también lanzó una propuesta de reforma al Congreso. Por otro lado, comentó que empezar las sesiones de congreso el 01 de febrero y no el 16 de marzo es importante y puede ayudar a mejorar la confianza de la ciudadanía frente al congreso. “Quisiera ser optimista de que coincidencia de proyectos de oposición y gobierno, puede llevar a un acuerdo”, pero destacó que la reforma puede llegar a ser cosmética pero no es de fondo ni es una reforma política.“Si queremos ser optimistas, este puede ser un buen paso, pero falta mucho por hacer. En lo que hace falta, es importante una narrativa de qué se va a hacer”, concluyó.

Parta Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de Transparencia,estos proyectos notienen nada de novedoso, “ya otros congresistas lo hicieron de forma parecida, pero este es un nuevo congreso con mayorías alternativas que pueden dar curso para que estos proyectos tengan cabida”, además, dijo que son importantes en la medida que hay desconfianza en el congreso y puede ayudar a mitigar la crisis de legitimidad. Por otro lado, dijo que es importante hablar de salarios, recesos, pero considera que la transformación debe ser más efectista y con real transformación.

“Ahora corren en paralelo dos tipos de intereses: el de gobierno con agenda legislativa para cumplir con programa de gobierno y la agenda que tiene cada bancada y congresista”, en ese sentido, plantea que se levantarán ampollas en algunos proyectos y que en la medida que lleguen los proyectos del gobierno, se podrá dar un trancón legislativo en el que algunos proyectos se tendrán que sacrificar.

Juan Lozano, periodista, columnista en El Tiempo y exministro,señaló que las reformas que vienen en el proyecto, algunas son interesantes, “es indispensable empezar a sesionar antes, es importante pérdida investidura por ausentismo, pero ideas como limitar a tres periodos es una medida antidemocrática”. En otras ideas como la reducción del salario, dijo que es importante, pero que tiene mayor impacto saber cuánto se roban “y por qué se roban la plata. Hoy las campañas son caras y no es posible que una campaña se mida en millones de dólares, en esa medida debe haber proyecto que ataque en financiación de campañas el manejo de dinero en efectivo; ahí está el cambio. Cuando senador se gasta $1 millón de dólares en campaña, llega a robar”.

Esmeralda Hernández, senadora de la república por el Pacto Histórico y exalcaldesa de Teusaquillo,planteó que esteproyecto ha estado en el debate en distintas épocas y se ha archivado 13 veces, pero plantea que ahora el congreso está renovado en un 60%, lo cual sí puede representar un cambio sustancial.“Reformas de fondo, sí que se reduzcan vacaciones porque por 4 meses no legislan, se habla de receso, pero en la vida real el 90% de congresistas se van de vacaciones y ese tiempo es muerto”, planteó sobre uno de los puntos de la reforma.

Recordó queel cambio quedó demostrado en la apertura de agenda legislativa que arranca con la aprobación Escazú que duró 4 años dilatado por congreso y gobierno. Por último, dijo que la reforma política es una cosa distinta porque se debe incluir cambios de organismos electorales para que investigación de recursos y financiación sea efectiva y en realidad haya un doliente.