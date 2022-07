Duque: “Mi voz se va a escuchar siempre con ánimo constructivo” /

Quedan pocos días para que el presidente Iván Duque deje la presidencia de Colombia, oficialmente, dará un paso al costado el próximo 7 de agosto. En 6AM Hoy por Hoy habló sobre temas como su familia, su plan de gobierno en estos cuatro años y las cosas que hará como expresidente.

El presidente Iván Duque se refirió sobre el papel político que tomará apenas deje la presidencia y lo que espera ocurra en los próximos cuatro años con Gustavo Petro en el poder. "A Petro le deseo que le vaya bien. Mi voz se va a escuchar siempre con ánimo constructivo. Yo creo que siempre al país hay que presentarle alternativas y propuestas."

Además, el presidente recalcó que trabajará por temas que le interesan, como el medio ambiente, sobre el cual aseguró que creará una fundación. "El rol que asumiremos luego del 7 de agosto será un rol en el que me dedicaré a otros temas, como el ambiental y el de migración. Cuando uno sale de la presidencia debe ejercer un voto de silencio, por lo menos por un tiempo y que la voz sea para proponer y no para destruir."

De igual forma, insistió en que los gobernantes deben dar un paso al costado, para que el gobierno de turno pueda ejercer su papel. "Cuando uno ha gobernado uno no puede convertirse en un dolor de cabeza y creo que Colombia necesita una despolarización. No lo digo en mi caso, pero yo iba preparado y ese ambiente cuando ya no se quiere escuchar y ya no se está dispuesto a escuchar, eso puede ser tan grave como lo que pasó en 1943 en el país. Hay que recordar la historia, para que no se repita y es importante contar la historia sin que eso trascienda".