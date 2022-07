Nuevo congreso, ¿cómo se va a garantizar la gobernabilidad?

n Hora20 todo el análisis al nuevo congreso, la jornada de posesión y el discurso del presidente Duque. Se debatió sobre lo que le espera al país con un nuevo congreso; la agenda legislativa del nuevo gobierno y el balance político ante la escogencia de presidencias, mesas directivas y comisiones; después una mirada al último discurso del presidente Duque ante el pleno del Congreso. Por último, una opinión a la posibilidad de diálogo con organizaciones armadas que se abriría en el nuevo gobierno.

Casi todos los elementos que hicieron parte de la posesión del nuevo congreso este 20 de julio, fueron atípicos. La instalación que realizó el presidente Duque por última vez estuvo marcada por rechiflas y gritos durante el discurso que daba el presidente al pleno del congreso; las mesas directivas sobre todo las de la Cámara de Representantes no fueron elegidas, pues hacia las 7 de la noche la sesión se levantó y los representantes se retiraron; algo que no había ocurrido antes. Por otro lado, surgieron dudas jurídicas sobre la legalidad de la instalación, pues fue presidida por los expresidentes de senado Juan Diego Gómez y Jennifer Arias. La oposición no logró dar su discurso de réplica a manos del senador de Comunes, Julián Gallo ante el descontrol en la plenaria, el reunido de los congresistas y una supuesta falla técnica en el sonido.

Este congreso también es histórico en términos de su conformación y las figuras de representación que llegan al Capitolio. Este nuevo congreso tiene un 61 por ciento de renovación; con 181 nuevos congresistas y 113 que repiten; 16 víctimas llegaron a las curules especiales de paz; por primera vez una mujer palenquera llega al congreso; el 28,5 por ciento está conformado por mujeres y 7 pertenecen a la comunidad LGBTIQ.

Por otro lado, está la distribución del poder y la manera como se intentaron equilibrar las cargas políticas. El Pacto Histórico tendrá la presidencia de senado en manos de Roy Barreras y de la Cámara con David Racero; algo poco común en el primer año de congreso. En las comisiones del senado, la primera será para el partido liberal, segunda, tercera y cuarta para el Pacto Histórico; quinta para los verdes; en la sexta los conservadores y en la séptima la presidencia estará dividida entre U, Cambio Radical y Cristianos. Mientras que en las comisiones de la Cámara solo hay un listado, pero ya estarían confirmados en la primera y segunda los conservadores; en la tercera los verdes; en la cuarta el Liberal, mientras que la quinta, sexta y séptima no se han definido.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, consultor, experto en comunicaciones, estratega y columnista, planteó que cuando se vean en plata blanca las reformas, las presiones de diferentes segmentos, del privado o ciudadanía, van a empezar a cambiar las alineaciones, pero plantea que la coalición no será un cheque en blanco al gobierno. También comentó que el Congreso va a debatir los temas, pero habrá que ver qué tanta mermelada aplica el nuevo gobierno, “cómo van a conjugan el vivir saboroso con los legisladores”, aseguró que será uno de los desafíos.

Agregó que uno de los puntos de quiebre de estas mayorías puede ser la reforma política, mucho más que la tributaria, agraria o de salud. “Se tocan intereses colectivos, partidarios e individuales de congresistas”, así como aseguró que hay una falla tectónica muy importante entre el viejo Pacto Histórico y el nuevo Pacto Histórico, “pero también hay que mirar si en esa renovación de congreso, hacen transición que será difícil al pasar de militancia al realismo pragmático de legislar”.

ParaSandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, lo que ocurrió el 20 de julio refleja el cambio por el que estamos pasando, “parte de desorganización tiene que ver con que esto es un proceso de transición que requiere ajustes y negociaciones políticas duras”. Por otro lado, destacó que este es un Congreso el cual refleja que independiente de la tendencia de quien llegue al Ejecutivo, se suma al gobierno.

Agregó que la coalición que lleva a Petro al poder es muy diversa y adicionalmente también los que terminan acompañándolo en segunda vuelta son muy diversos, “hay diversidad ideológica, de intereses y partidistas, pero las fuerzas de segunda vuelta a la candidatura de Petro pueden mover un poco la política económica hacia el centro”.

Miguel Uribe, senador por el Centro Democrático,planteó que van a hacer una oposición inteligente, una oposición con base en hechos y argumentos y no en odios, “no vamos a hacer lo que utilizaron otros sectores contra Iván Duque”, aseguró. Sin embargo, advierte que, si ven algo que perjudique a colombianos, habrá oposición a algunos temas. “Hay un congreso renovado en lo relacionado a caras nuevas, pero partidos siguen siendo lo mismo; la composición ideológica cambió poco frente al gobierno anterior”, asegurando que esta coalición está pegada con “babas” porque no hay orientación de país ni ideológica y comenta que es un error dar cheque en blanco a este gobierno sin conocer las reformas que se van a presentar.

Frente a la labor de la oposición que van a liderar, dijo que será importante tener una conversación para que sea transparente, emitir alertas, alarmas y analizar de manera juiciosa los proyectos, pero espera que poco a poco y en casi todos los partidos de gobierno, varios congresistas que no se sienten cómodos siendo de gobierno, se puede ir sumando a la oposición a medida que se conozcan las reformas.