Lafaurie: “El día que Petro me invite a la Casa de Nariño allí estaré ”

José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan habló en 10AM Hoy por Hoy sobre su reunión con César Pachón y sobre la posibilidad de conversar con Gustavo Petro.

En relación con la reunión Lafaurie aclaró que le sorprende las reacciones de las personas sobre su encuentro. "Yo no entiendo porqué hay tanto ruido o expectativa por una reunión que es apenas obvia entre un senador, recién electo, con un dirigente gremial. En ese marco se desarrollan unos temas, pues el Gobierno que acaba de ser elegido tiene unas ideas para desarrollarlas como plan de Gobierno. Al terminó de la reunión él me dijo '¿se toma una foto conmigo?'. Terminamos tomándonos la foto, y yo no creo que aquí en la democracia uno tenga rivales o enemigos, creo que es una foto que debe ser absolutamente normal".

Escuche la entrevista completa en el audio principal.

También estuvo en entrevista en 10AM Hoy por Hoy César Pachón, quien comentó sobre la reunión que: "El presidente electo nos ha orientado a todo el Pacto Histórico a que hagamos la invitación al diálogo nacional y a que avancemos en el proceso de las diferentes reforma. En el caso mío, como líder campesino y profesional del agro, me corresponde impulsar y hacer todo lo posible para llevar todos los dialógos de la reforma agraria y José Felix también representa un sector del agro muy importante en Colombia."

Asimismo, indicó que, "Obviamente, hemos encontrado en él todo el proceso que se ha llevado todos estos años, tal vez unas posturas contrarias a las que nosotros hemos planteado desde el Congreso. También tenemos una orientación que es hacer la paz, la paz completa y tenemos que dialogar con los contrarios, como nos dio los lineamientos nuestro presidente Gustavo Petro y basado en eso se lleva un diálogo muy importante con José Felix, con el objetivo de invitarlo y ver la disposición de él y su grupo de participar en un diálogo nacional".

Tras la reunión, el senador concluyó que Laufarie tiene una postura abierta a dialogar. "José Felix expresó que están dispuestos, que están listos a apoyar y acompañar este diálogo nacional, a hacer sus aportes para construir un país como es la invitación de Gustavo Petro".

Además, Pachón aclaró que encontró una postura distinta a la que esperaba en José Felix, debido a que pensaba que estaban un poco más prevenidos.