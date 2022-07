Pedro Sarmiento explica cuál será su función principal en Nacional

Pedro Sarmiento, nuevo integrante del cuerpo técnico, explicó en diálogo con El Carrusel Caracol cuál será su función en Atlético Nacional, equipo con el que firmará contrato próximamente previo al inicio del nuevo campeonato. Sarmiento, además, reveló algunos detalles de sus conversaciones con el Deportivo Cali.

"Hay un cuerpo técnico grandecito, Piscis, Pacho, Hernán Darío, mi persona y el preparador físico, vamos a ver. Yo creo que haré un trabajo más dedicado al tema defensivo. Vamos a ver cuando termine de firmar y hablar con el presidente, con Hernán Darío, que se aclaren las cosas y ya nos quedarían unos días para trabajar", explicó sobre su labor en el vigente campeón del fútbol colombiano.

Sarmiento añadió: "sería la parte principal que yo veo y que se está encaminando para esa situación. Vamos a ver qué determina Hernán Darío que es el técnico principal".

El antioqueño advirtió que todo dependerá también del tiempo de trabajo con los jugadores: "pensaría en dos cosas, lo que uno considera y lo que el tiempo le permita. Vamos a ver cómo se va determinando el día a día, la individualidad y la colectividad. Es un grupo que es profesional, por como trabaja y como se entrega".

No obstante, el técnico advirtió que aún no ha firmado su nuevo contrato con Nacional: "todavía no he firmado con Nacional y el presidente, vamos a ver que se pueda y con los medios podamos aclarar algunas cosas".

De Hernán Darío Herrera y sus primeros meses en Nacional, resaltó: "el poquito tiempo que él estuvo al mando de Nacional en los últimos tres meses, le dio donde era, él se acercó mucho al grupo, lo manejó, lo cobijó y yo creo que esa fue una gran virtud. La parte anímica fue fundamental, usted ve a ese equipo corriendo, empujando, todos metiendo. Lo más importante fue la confianza que él le dio al grupo".

¿Estuvo cerca del Cali?

Pedro Sarmiento fue uno de los candidatos para reemplazar a Rafael Dudamel en el Deportivo Cali, el mismo estratega explicó al respecto: "sí tuve la posibilidad de conversar con algunas personas, pero finalmente eso estaba como muy tibio allá, habían muchos técnicos en carpeta. Yo tenía la posibilidad de ir a Nacional, pensé, analicé y me quedó acá en la ciudad de Medellín y me quedó acá a ver si se puede dar en Nacional".

Y añadió: "cuando es junta directiva, poner cinco o siete personas de acuerdo, que todos voten por la misma es bastante difícil. Yo ya he experimentado eso, cuando hay uno o dos ya es bastante complicado, imagínese con tantas personas. Eso fue uno de los puntos que entramos a mirar, ya después uno con la posibilidad de estar en Nacional entra a mirar muchas cosas, sin faltarle el respeto al Cali".