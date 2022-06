Piscis: "En Colombia hay tres equipos con buena conformación y trabajo"

Carlos 'Piscis' Restrepo, miembro del cuerpo técnico de Atlético Nacional, habló de la consecución de la estrella 17 del cuadro paisa. Restrepo elogió la labor de Hernán Darío Herrera al frente del equipo y explicó por qué el cuadro Verdolaga sufrió de más en algunos encuentro.

"Tengo que ser muy prudente y muy respetuoso, primero de la posición y segundo de la respuesta que puedo dar, acá hay que hablar de un líder, de una persona que le dieron una segunda oportunidad en el club, que es el profesor Hernán Darío Herrera, que ya había sido campeón pero no había tenido continuidad en el club y los dirigentes apuestan nuevamente por Hernán en esta idea, en este equipo y siento que él llega en muy corto tiempo a tratar de cohesionar el grupo, a tratar de darle tranquilidad, de que tuviera una expresión partiendo de lo sencillo y a la postre que los jugadores copiaron perfectamente lo que el profe quería" explicó Pisicis sobre el secreto de Nacional.

Al respecto añadió: "luego, con una intención de conseguir un título para Nacional que era lo que se quería, a nivel deportivo, a nivel administrativo lo sentía, porque estos equipos grandes se resienten, apostaron porque yo apoyara los cuerpos técnicos, acompañe al profe Restrepo y al profe Hernán Darío, apoyamos en algunos momentos con ideas, en otros momentos con decisiones y con trabajo, al final todos los que estamos ahí lo que pretendemos es que se pueda arropar al entrenador, que pueda estar tranquilo y sienta que quienes ayudamos también hacemos un buen ambiente dentro de la idea que él lidera, al final afortunadamente se dio, como ya han visto la respuesta de los jugadores que es la más poderosa".

Antes de hablar de contratación de jugadores, Restrepo señaló que lo que se debe buscar en la renovación de Herrera: "acá lo primero es que el profe se siente con los dirigentes, porque el profe prácticamente tiene que recibir en estos momentos la información pertinente de su continuidad, tener un arreglo y después la disposición de tocar esos temas. Nacional tiene una base importante de jugadores y bajo ese análisis tiene que mirar cómo estamos a nivel sudamericano".

¿Por qué Nacional no fue vistoso?

"El profe puso un marco bajo la necesidad que tenía Nacional de título, puso por encima de todo el ganarlo, cambiando algunas cosas y comprometiendo a los jugadores. Si por el momento no se podía jugar bonito, tocaba ganarlo de otra manera", respondió al respecto.

Y añadió: "Nacional tuvo momentos donde jugó bien y otros donde se sufrió, el profe no desconoce eso y quienes estamos al lado apoyando, entendimos perfectamente que Nacional estuvo ahí, por momentos jugando en lo que conoce y por momentos corriendo, metiendo, por momentos defendiendo un resultado porque se quería el título. Estratégicamente también se buscó de esa manera y afortunadamente se le da la razón al profe de lo que él quiso y creo que al interior de Nacional y la afición se lo mostró ayer, de que la necesidad era ganar y hoy toda la hinchada de Nacional y la parte directiva de Nacional está contenta con el logro".

¿Por qué se sufrió de más?

"En Colombia hay tres equipos con una muy buena conformación y con trabajos muy completos, especialmente dos de ellos, que son Millonarios, Tolima y hay un tercero que arranca con un técnico nuevo, que apenas está sumando sus primeros meses", comentó.

"Bajo Millonarios y Tolima, hay jugadores que no solo en nómina están bien conformados, sino que en trabajo acumulado pueden estar por encima de Nacional, lo que lleva Hernán Torres y lo que lleva Gamero en cada uno de sus equipos, eso se tuvo a la hora de enfrentar los rivales y el profe fue muy claro en eso, porque para nadie es un secreto las bondades de las nóminas y los trabajos, Tolima lo mostró, nos dominó, nadie lo ha tapado, el profesor Hernán Darío fue muy claro, bajo esa premisa se plantearon los partidos. Si no estaban por ahí igualando en esa acumulación de trabajo, lo podíamos hacer en la estrategia, esos equipos buscaron a Nacional y Nacional supo responder con lo que tenía" concluyó al resepcto.