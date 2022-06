Nacional busca sellar su estrella 17, Tolima remontar y lograr la cuarta

Es momento de definición en la Liga Colombiana. El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué albergará al nuevo campeón una vez se enfrenten Deportes Tolima y Atlético Nacional por la final vuelta. El conjunto Verdolaga busca sellar la ventaja que consiguieron en Medellín, mientras que los pijaos deberán remontar para poder celebrar ante su gente.

El conjunto paisa, al mando de Hernán Darío 'Arriero' Herrera, tratará de administrarla diferencia de dos goles (3-1) que obtuvo en condición de local el pasado miércoles para conquistar la estrella 17, que se ha hecho esperar por cinco años.

Por su parte, los ibaguereños de Hernán Torres, necesitan hacer un partido inteligente, donde deberán salir a buscar desde el primer minuto un gol que rápidamente los ponga en competencia, pero sin perder el equilibrio, ya que otra anotación Verdolaga dejará casi sentenciado el título a su favor.

El Vinotinto y Oro deberá jugar en contra del historial que dice que nunca se ha podido coronar en condición de local, ya que las dos veces que cerró la final en el Manuel Murillo Toro ( vs. Cúcuta en el Clausura 2006 y vs. Cali en el Clausura 2021), no pudo dar la vuelta olímpica ante su afición.

Por su parte, Nacional, que estará cerrando una final de visitante por segunda vez en 14 definiciones de torneos cortos, se apega al buen registro de haber logrado seis de sus nueve títulos -bajo esta forma de campeonato- en el primer semestre del año.

Es de mencionar que esta final se presenta como una especie de revancha para el conjunto antioqueño, luego de lo sucedido en 2018 en la que había sido su última definición hasta entonces, cuando el cuadro Pijao al mando de Alberto Gamero se coronó en el Atanasio Girardot al imponerse en la tanda de penales tras el 2-2 en el global.

El equipo de Medellín dispone para este partido de todos sus hombres y concentró en Ibagué con la plantilla completa, aunque sólo podrá inscribir 18 para el juego. En el cuadro paisa hay un envión anímico en jugadores como Yerson Candelo, que llega tras anotar un gol candidato al premio Puskas.

Mientras tanto, Tolima está a la expectativa de lo que dictamine el médico del club en torno a Anderson Plata, quien sufrió una recarga muscular en el juego de ida que lo hizo salir al minuto 65. El guajiro es el jugador más desequilibrante y el máximo goleador del club con seis anotaciones.

La buena noticia para los de Torres, es que recupera al extremo Jeison Steven Lucumí, exjugador del Elche que se perdió el duelo de ida de la final por temas personales y que de estar disponible será una ficha clave para el equipo de Ibagué en la búsqueda de su cuarto título.

El primer campeón de Colombia se define en Ibagué a partir de las 7:00 p.m. y usted podrá vivir el partido por El Fenómeno del Fútbol, en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.

Posibles alineaciones:

Deportes Tolima (4-2-3-1): Alexander Domínguez; Jonathan Marulanda, Julián Quiñónes, José Moya, Junior Hernández; Rodrigo Ureña, Bryan Rovira; Jeison Lucumí, Daniel Cataño, Andrés Ibargüen y Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres.

Atlético Nacional (4-2-3-1): Kevin Mier; Yerson Canderlo, Emanuel Olivera, Juan Cabal, Danovis Banguero; Sebastián Gómez, Jhon Duque; Dorlan Pabón, Andrés Andrade, Daniel Mantilla y Jefferson Duque. DT: Hernán Dario Herrera.