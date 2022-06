Michael Rangel: "En las finales no hay cansancio ni molestias"

Michael Rangel, delantero del Deportes Tolima, confía en poder aportar con goles en las finales ante Atlético Nacional. El delantero santandereano, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, analizó los enfrentamientos ante el cuadro Verdolaga.

"Todas las finales hay que afrontarlas como eso, valga la redundancia, como finales, hay que estar siempre concentrados, son 180 minutos donde debemos estar siempre mentalizados y enfocados en hacer un buen papel, no dar ventajas, tratar de aprovechar las falencias del equipo rival", comentó sobre la serie que iniciará este miércoles en Medellín.

De su momento y el del plantel, manifestó: "contento por esto que se está viviendo en el Tolima, por esta gran final, por todo lo que venimos haciendo, esperamos que podamos darle muchas alegrías al Deportes Tolima y podamos encender las fiestas".

El atacante reconoció el desgaste físico de un semestre extenso; no obstante, reconoció que en estos partidos todo pasa a un segundo plano. "Es un desgaste que hemos hecho durante todo el torneo, porque hemos estado jugado Copa Libertadores, la Superliga, la Copa, la Liga, entonces es un desgaste muy duro donde estamos nosotros tratando de sacar la fuerza que necesitamos para jugar esta final, pero en las finales se olvida todo, en las finales ya no hay cansancio, ya no hay molestias. Hay que afrontarlo, hay que correr, hay que meter".

"En las finales todo es parejo, en las finales son siempre once contra once, siempre gana el que haga mejor las cosas, el que no se descuide, que esté concentrado. Ya tuvimos la oportunidad de quedar campeones, esperamos que lo podamos ratificar ahora a mitad de año y seguir avanzando en la Copa Libertadores", añadió al respecto.

Mientras que concluyó contando sobre cómo se visualiza en este juego: "siempre que entro a la cancha, le doy gracias a Dios por las bendiciones que me da día a día, y siempre entro mentalizado con que voy a marcar gol, voy a celebrar con mis compañeros, con los hinchas. Estoy tranquilo por esa parte, porque gracias a Dios he dado lo mejor aquí en Tolima, pienso que me falta por dar un poquito más y espero que lleguen en estas finales muchos goles más".

Michael Rangel ha marcado ocho goles en 28 partidos disputados con el Deportes Tolima en el presente semestre, cinco de ellos por la Liga.