El Pulso del Fútbol, 15 de junio de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol Óscar Rentería y Rafael Villegas hablaron sobre Ricardo Gareca y la posibilidad que hubiera tenido de llegar a la Selección Colombia. Óscar dijo: "Yo propuse a Ricardo Gareca para ser técnico de la Selección Colombia, cuando todavía no había fracasado con Perú en el repechaje, ahora no lo hago, porque a mí no me gustan los técnicos fracasados". Sobre el tema Rafael agregó: "Usted es inteligente para salirse por la más fácil, muy inteligente de su parte. Y le digo que a mí sí me hubiera gustado que Ricardo Gareca hubiera llegado a la selección".

