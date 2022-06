Craviotto: "Pensaban vender el club y hoy piensan dar el salto a Primera"

Néstor Craviotto tendrá su cuarta oportunidad en el fútbol colombiano y su segunda en el Atlético Huila, luego ser confirmado como el nuevo entrenador del equipo de Neiva de cara al próximo semestre, donde la prioridad es ganar el torneo para lograr el ascenso.

El técnico argentino, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su regreso a la dirección técnica, luego de su más reciente experiencia con el Atlético Bucaramanga, en el que estuvo hasta febrero del presente año.

"El hecho que me llamen para dar una mano en el lugar que estoy, a veces bien, a veces mal, me pone contento, que me puedan dar una oportunidad y hoy se repite con Huila, muy parecido a lo que pasó con Pereira, eso quiere decir que uno hace las cosas bien", resaltó.

Sobre las diferencias de llegar a este Huila, respecto al que dirigió entre 2017 y 2018, dijo: "La primera condición es la categoría. Estuvimos en primera, jugamos semifinal con Nacional, a pesar que fue una buena campaña, podíamos haberla coronado. Hoy hay un plantel distinto, con jóvenes, hay que reforzar. Estaban pensando vender el club y hoy piensan en dar el salto a primera división, pensaron en nuestro cuerpo técnico y ahí estamos para dar una mano", resaltó.

Finalmente, destacó la importancia de contratar refuerzos y lograr el objetivo de hacer un buen torneo: "El tema pasa hoy porque el equipo no hizo una buena campaña, es porque algo le está faltando, trataremos de encontrar ese algo, darles la proyección a los jugadores y ver que mínimo son 7-8 refuerzos y tratar de pegarle a los refuerzos. No se concretó la venta y la aspiración es ascender, primero hay que entrar entre los ocho y después tratar de hacer buenos cuadrangulares", concluyó.